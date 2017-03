Dacia Dusterista dieselautomaatti ja lisäerä Black Shadow -erikoismallia

Kahdentoista vuoden aikana automaattivaihteisten autojen osuus Euroopan rekisteröinneistä on kolminkertaistunut kuudesta prosentista kahdeksaantoista prosenttiin vuonna 2015.

Dacialla ei ole ollut tähän saakka vastausta tuolle ostajakunnalle, mutta nyt kevään aikana tilanne korjaantuu. EDC (Efficient Dual Clutch) -kaksoiskytkinvaihteisto on saatavilla etuvetoiseen dCi 110 -moottorilla varustettuun Dusteriin. Kaksoiskytkinvaihteisto tarjoaa saman mukavuuden ja ajon helppouden kuin automaattivaihteisto, mutta polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt pysyvät kurissa.

Uuden Duster dCi 110 S&S EDC:n kiihtyvyys on sekunnin kymmenyksen tarkkuudella sama kuin käsivaihteisella vaihteistolla varustetussa sisaressa ja myös kulutus käytännöllisesti katsoen sama kummallakin vaihteistolla. EDC-automaattivaihteistoon sisältyy mäkilähtöavustin. Mäkilähdössä EDC-ohjausyksikkö ylläpitää jarrutusta riittävän ajan, jotta kuljettaja ehtii siirtämään siirtää jalan kaasulle ennen kuin auto alkaa vieriä taaksepäin.

Etuvetoisen dieselautomaatin ennakkomyynti on alkanut ja sen hinta Black Shadow varustetasolla on 20 999 €. Ensimmäiset autot saapuvat jälleenmyyjille huhtikuun aikana

Dacia Duster Black Shadow -erikoismallin ensimmäinen erä myytiin viime vuoden lopussa hetkessä loppuun ja nyt uusi erä autoja on saapunut Suomeen. Nimensä mukaisesti autossa on lisäannos mustaa väriä muun muassa etusäleikössä, sivupeilien koteloissa, sumuvalojen listoissa, timanttileikatuissa kevytmetallivanteissa ja ovipilareissa. Muiden Dustereiden tapaan myös Black Shadowissa on mattakromiset alustan suojalevyt edessä ja takana sekä kattokaaret. Erikoismallin saa valkoisena, mustana tai ruskeana.

Sisälle Black Shadow -mallissa on lisätty auton tyyliin sopivaa tummaa väriä, minkä lisäksi vakiovarustukseen kuuluvat suomenkielinen MEDIA-NAV –multimediajärjestelmä, peruutustutka, nahkapäällysteinen ohjauspyörä sekä vakionopeudensäädin.

Duster Black Shadow -erikoismallin saa TCe 125 -moottorilla varustettuna etu- tai nelivetoisena sekä dCi 110 -moottorilla varustettuna nelivetoisena. Erikoismallin hinnat ovat samalla tasolla kuin jo erittäin houkuteltavasti hinnoiteltujen Laureate-mallien eli etuvetoisella bensiinimoottorilla 16 999 €, nelivetoisella bensiinimoottorilla 19 999 € sekä nelivetoisella dieselmoottorilla 20 999 €. Lisäksi EDC-automaatti etuvetoisella dieselmoottorilla 20 999 €.