Dacia Dusterista saadaan pian lisätietoja

Frankfurtin autonäyttelyn mielenkiintoisiin uutuuksiin kuuluu toisen sukupolven Dacia Duster. Sen edeltäjää on myyty Daciana ja Renaultina ympäri maailmaa yli kaksi miljoonaa kappaletta. Duster on uusi niin sisältä kuin ulkoa ja sen kaikki salat paljastetaan tiistaina.

Vuonna 2010 Dacia esitteli Dusterin, joka mullisti katumaasturimarkkinat. Sen tärkein myyntiargumentti oli erittäin edullinen hinta. Niinpä Dusterista tuli mainio vaihtoehto käytetylle autolle.

Seitsemän vuoden aikana on myyty yli kaksi miljoonaa Dusteria. Euroopassa ne ovat Dacioita, mutta Etelä-Amerikassa, Intiassa ja Venäjällä Renault-merkkisiä. Se yksin kertoo jo paljon Dacian tyylistä ja varusteista.

Frankfurtin autonäyttelyssä esiteltävä toisen sukupolven Dacia Duster jatkaa tutulla linjalla. Keulan uudella muotoilulla Duster näyttää aiempaa leveämmältä. Pohjapanssari on entistä suojaavampi niin edessä kuin takana. Takana valot ovat aivan auton kulmissa, joten ne näkyvät myös sivulle. Takavaloissa käytetään nyt Dacian tunnusta, neljää neliötä, jotka tulivat muihin malleihin vuosi sitten.

Toisen sukupolven Dacia Dusterin sisustus on suunniteltu täysin uudelleen ja sen laatuvaikutelma on noussut aiempaa korkeammalle tasolle. Dusteriin saa jatkossa paljon ennen näkemättömiä varusteita. Mukavuutta on parannettu sisustuksen lisäksi monella muulla tavalla.