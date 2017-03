Dacia esitteli uutuuksiaan Genevessä

Dacian Logan MCV saa aimo annoksen persoonallisuutta, kun siitä esitellään Stepway-versio. Lisäksi Suomessa Dacia-mallisto monipuolistuu Duster automaatilla ja lisäerällä Black Shadow -erikoismalleja.

Vuonna 2004 uudelleen syntynyt Dacia jatkaa nopeaa kasvuaan Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Viime syksynä Pariisin autonäyttelyssä esitellyt uudistuneet Logan MCV, Sandero ja Sandero Stepway ovat saaneet erinomaisen vastaanoton. Niiden lisäksi Geneven autonäyttelyssä esiteltävä uutuus ja uudistuvat mallit auttavat Daciaa nousemaan entistä merkittävämmäksi tekijäksi automarkkinoilla.

Dacia Logan MCV on sisä- ja tavaratiloiltaan erittäin tilava farmariauto melkeinpä kaikki autoluokat mukaan lukien. Lähtökohta on mainio seikkailumieliselle ajokille, joiden joukkoon uusi Logan MCV Stepway kuuluu. Tavallinen farmariauto on kehittynyt pienillä muutoksilla lähes katumaasturin veroiseksi.

Varustelu on nostettu yhtenäiseksi muiden vuosimallin 2017 Dacioiden kanssa eli Logan MCV Stepwayssa on mäkilähtöavustin ja peruutustutka. Parhaiten varustetuissa versioissa on lisäksi peruutuskamera.

Moottoriksi Logan MCV Stepway -malliin voi valita TCe 90:n joko käsivalintaisella tai automatisoidulla vaihteistolla. Kummankin kanssa yhdistetty kulutus on 5,1 l/100 km ja hiilidioksidipäästö 115 g/km. Kolmantena vaihtoehtona on dieselmoottori dCi, jolla varustettuna yhdistetty kulutus on vain 3,9 l/100 km ja hiilidioksidipäästö 100 g/km.

Viime vuoden lopulla esitelty uusi Duster dCi 110 S&S EDC on rantautumassa Suomeen. Renaultin kiitetyn EDC (Efficient Dual Clutch) -kaksoiskytkinvaihteiston saa etuvetoiseen dCi 110 -moottorilla varustettuun Dusteriin. Kaksoiskytkinvaihteisto tarjoaa yhtä korkeatasoisen mukavuuden ja ajon helppouden kuin automaattivaihteisto, mutta polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt pysyvät kurissa.

Viime vuoden lopulla Dacia Dusterista tuotiin markkinoille Black Shadow-erikoismalli. Auton tyylikkyyttä korostava erikoismalli myytiin hetkessä loppuun, mutta nyt autoja saadaan lisää. Black Shadowissa on nimensä mukaisesti autossa runsaasti mustaa väriä muun muassa etusäleikössä, sivupeilien koteloissa, sumuvalojen listoissa, timanttileikatuissa kevytmetallivanteissa ja ovipilareissa. Muiden Dustereiden tapaan myös Black Shadowissa on mattakromiset alustan suojalevyt edessä ja takana sekä kattokaaret. Erikoismallin saa valkoisena, mustana tai ruskealla metallivärillä.

Black Shadowin vakiovarusteisiin kuuluvat mm. MEDIA-NAV -multimediajärjestelmä, vakionopeudensäädin ja peruutustutka. Dacia Duster Black Shadowin saa TCe 125 -moottorilla varustettuna etu- tai nelivetoisena sekä dCi 110 -moottorilla varustettuna nelivetoisena. Hinnat alkavat etuvetoisena 16 999 eurosta.