Dacia kasvattaa Stepway-mallistoaan

Dacia nostaa markkinoiden edullisimman farmariauton, Logan MCV:n, konkreettisesti uudelle tasolle tuodessaan myyntiin Logan MCV Stepwayn. Monipuolinen Stepway-varustelu tulee saataville myös tila-auto Lodgyyn, joka on samalla uudistunut niin ulkoa kuin ohjaamosta.

Dacian katumaasturimaisuutta tuova Stepway-varustelu on ollut tähän saakka saatavissa vain Sanderoon. Nyt alkaa Logan MCV Stepwayn ja Lodgy Stepwayn ennakkomyynti ja ensimmäiset autot saapuvat Suomeen kesäkuun lopulla.

Dacia Logan MCV on Suomen edullisin farmariauto, jonka sisä- ja tavaratilat ovat kuitenkin todella väljät. Uutuuden tärkein ero tavalliseen Logan MCV:hen verrattuna on 50 mm suurempi maavara sekä 16-tuumaiset pyörät, jotka nostavat Logan MCV Stepwayn korotettujen farmariautojen luokkaan.

Maavaraa on nyt 174 mm, mikä on enemmän kuin monessa katumaasturissa.

Dacia kehittää jatkuvasti mallistoaan ja nyt on vuorossa Lodgyn päivitys, jonka myötä niin sen ulkonäkö kuin sisustus muuttuvat tyylikkäämmiksi. Ulkoiset muutokset ovat vähäisyydestään huolimatta piristäviä. Edessä jäähdyttimen säleikköön on lisätty kromilista ja takana vastaava on rekisterikilven yläpuolella. Kattokiskot ovat nyt kaksiväriset niin, että päädyt ovat mustat ja keskiosa harmaata metallia.

Täysin uutena mallina tulee myyntiin Lodgy Stepway. Autossa on tuumaa muita malleja suuremmat 16-tuumaiset Flexwheel muotovanteet, mutta maavara on Loganista poiketen ennallaan.