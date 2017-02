Ensimakua tuotantomallista: Audi Q8 -konseptiauto

Audi Q8.

Audi esitteli alkuvuodesta uuden konseptimallin: Q8:n. Lähes tuotantovalmis konseptiauto yhdistää tunteisiin vetoavan Coupén muotoilun ja SUV-mallin avarat tilat. Tällä uudella konseptiautolla Audi avaa ovet uuteen segmenttiin.

-Audi Q8 -konseptiauto edustaa Q-mallistomme ehdotonta huippua. Sen muotoilu tuo voimakkaasti esille urheilullisuuden ja arvovallan, kertoo Audin päämuotoilija Marc Lichte.

-Neljällä yhtä suurella istuimella varustetussa konseptiautossa on avarat sisätilat, vaikka sen kattolinja on matala."

Konseptiauton etuosa on näyttävä. Kahdeksankulmainen Singleframe-etusäleikkö on merkittävästi leveämpi kuin nykyisissä Audin tuotantomalleissa ja sen muotoilu on kolmiulotteisempi. Useat Audi Q8 -konseptiauton muotoiluelementit tuovat mieleen Ur-quattron, Audin legendaarisen mallin 1980-luvulta. Konseptiautossa on erittäin matala ja leveä C-pilari sekä ulkonevat, leveät lokasuojat.