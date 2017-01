Ford vei auton avaimen uudelle tasolle

Ford on esitellyt uuden, erittäin kestävän version tutusta teknologiasta, jota useimmat kuluttajat käyttävät joka päivä: auton virta-avain. Uusi avain on suunniteltu kestämään elinikäinen käyttö kaikkein vaativimpien kuljettajien käsissä.

Ulkoisesti avaimenperä näyttää miltä tahansa autonavaimelta, jossa on näppäimet auton lukitsemiseksi ja esiin kääntyvä avainosa. Vedenkestävyyden takaamiseksi avain on pysyvästi sinetöity umpeen. Muovisen kotelon kaksi puoliskoa on kiinnitetty yhteen kitkahitsauksella. Avaimen sisäpuoli on huolellisesti suunniteltu kestämään tyypillisiä työtilanteissa tapahtuvia iskuja.

Toistovarattava akku latautuu aina, kun avain on kiinni virtalukossa. Näin virta ei pääse koskaan kulumaan loppuun.

Huippukestävä avain on vakiovarusteena Transit- ja Transit Custom -hyötyajoneuvoissa.