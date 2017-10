Golf-mallisto täydentyi uudella 1,5 TSI EVO:lla

Volkswagen Golf täydentyi odotetulla uudella moottorilla. Uutena moottorina mallistoon tuli 1,5 TSI EVO 96 kW (130 hv) BlueMotion versio manuaalivaihteistolla tai DSG-automaattivaihteistolla varustettuna. Varustelutasot tässä moottoriversiossa ovat Comfortline tai Highline. Uusi 1,5 TSI EVO BlueMotion -bensiinimoottori on saatavilla sekä Golf että Golf Variant -malliin. Uusi 1,5 TSI EVO korvaa vanhan 1,4 TSI 92 kW -bensiinimoottorin, joka poistuu mallistosta loppuvuoden aikana.

Uuden Volkswagen Golf 1,5 TSI EVO 96 kW (130 hv) hinnat alkavat 25 283,01 eurosta (Comfortline, manuaalivaihteisto). Volkswagen Golf Variant 1,5 TSI 96 kW (130 hv) hinnat alkavat 26 737,50 eurosta (Comfortline, manuaalivaihteisto).

Uuden sukupolven TSI-moottori: 1,5 TSI EVO 96 kW (130 hv) on nelisylinterinen turboahdettu moottori sylinterien lepuutustoiminnolla. NEDC-syklin mukainen polttoaineenkulutus on 4,9/100 km ja CO2-päästöt 113 g/km. Volkswagen ensiesittelee 1,5 TSI Evo 96 kW (130 hv) -bensiinimoottorin ja DSG-automaattivaihteiston yhteydessä myös laajennetun rullaustoiminnon. Toiminto on tuttu hybrid-malleista mutta otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa nyt TSI-bensiinimoottorin yhteydessä.

Alle 130 km/h nopeuksissa auto rullaa moottori täysin sammutettuna, kun kuljettaja nostaa jalan kaasupolkimelta. Kompakti litiumioniakku (normaalin lyijyakun lisänä) tuottaa tällöin tarvittavan virran esimeriksi pyyhkijöille, radiolle ja ajovaloille. Rullauksen päätyttyä auto käynnistyy saumattomasti. Auton käynnistykseen käytetään tällöin ajotilanteen mukaan joko starttimoottoria, DSG-vaihteiston kytkimiä tai näiden yhdistelmää. Rullaustoiminnon avulla saadaan polttoaineenkulutusta vähennettyä todellisessa ajotilanteessa mitattuna 0,4l/100km.

Volkswagen Golfin Comfortline-varustelutasoon kuuluvat mm. Composition Media radio 8-tuuman näytöllä, Climatronic-automaatti-ilmastointi, pysäköintitutkat edessä ja takana sekä peruutuskamera, mukautuva vakionopeudensäädin ACC ja ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist hätäjarrutustoiminnolla sisältäen myös jalankulkijatunnistuksen. Highline-varustelutasossa ovat lisäksi mm. led-ajo- ja takavalot, dynaamiset suuntavilkut (vain Hatchback-malli), Ambiente-valaistus, Microfleece-verhoilu, Discover Media navigointilaite 8-tuuman kosketusvärinäytöllä, avaimeton lukitus ja käynnistys Keyless Access sekä digitaalinen mittaristo Active Info Display.

Kaikki infotainment-järjestelmät on uusittu ja samalla kertaa kosketusnäyttöjen koot ovat kasvaneet. Uuteen Volkswagen Golfiin on saatavilla myös ainutlaatuinen "Discover Pro" -infotainment-järjestelmä 9,2-tuuman värikosketusnäytöllä ja eleohjauksella. Järjestelmän mukana esiteltiin ensimmäistä kertaa "Home"-toiminto, jolla kuljettajan on aina helppo palata päävalikkoon vain yhtä nappia painamalla. Kuljettajalla on nyt myös mahdollisuus itse määritellä mitä toimintoja "Home"-näytöllä näytetään.

Kuljettajaa avustavien järjestelmien määrä on kasvanut ja saatavilla on nyt mm. ruuhka-avustin Traffic Jam Assist, joka seuraa edellä ajavaa autoa ja jarruttaa ja kiihdyttää automaattisesti aina 60 km/h nopeuteen saakka, käyttäen apunaan mukautuvaa vakionopeudensäädintä (ACC) ja kaistanpitoavustin Lane Assistia. Saatavilla on myös ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist hätäjarrutustoiminnolla sisältäen jalankulkijatunnistuksen ja hätätilanneavustin Emergency Assist, jotka ovat molemmat uusia tässä kokoluokassa ja lisäävät turvallisuutta merkittävästi. Volkswagen Golf on myös yksi kokoluokkansa ensimmäisistä autoista, joissa on ennakoiva turvajärjestelmä PreCrash. Saatavilla on myös perävaunun peruutusavustin Trailer Assist ja pysäköintiavustin Park Assist 3.0.