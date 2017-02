Hakkapeliitta 9:n nastakonsepti tuo sopeutumiskykyä talveen

Nokian Hakkapeliitta 9.

Uusi Nokian Hakkapeliitta 9 -nastarengas pitää sisällään Nokian Renkaiden patentoiman funktionaalisen nastakonseptin (Nokian Tyres Functional Stud Concept). Nokian mukaan jarruttaessa, kiihdyttäessä ja kaarreajossa toimivat erilaiset nastat varmistavat helpon ja mukavan perille pääsyn talven pahimpanakin päivänä.



Maailman ensimmäinen funktionaalinen nastoitusratkaisu tuo Nokian mukaan talven tuiskussa matkaavalle kuljettajalle erinomaisen pitkittäispidon lisäksi ylivertaista sivuttaispitoa jäisellä ja lumisella alustalla.



Sekä pieniin perheautoihin että urheilullisiin menopeleihin suunnattu moderni tuotepaletti kattaa 52 kokoa aina 14-tuumasta 20-tuumaan saakka. Suurin osa on XL-merkittyjä eli renkaiden kantavuus on korkein mahdollinen kyseisessä koossa. Valikoima on täydellisenä saatavissa syksyn 2017 talvirengassesongissa.



Uuden sukupolven nastallinen Hakkapeliitta seuraa Hakkapeliitta 8:a. Nokian Hakkapeliitta 9:n päämarkkinat ovat muiden vaativiin talvikeleihin kehitettyjen Hakkapeliitta-talvirenkaiden tapaan Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa.

– Yhtenä lähtökohtanamme oli kehittää täysin uusi nastarengas, jossa yhdistyy tasapainoinen pitkittäis- ja sivuttaispito sekä ympäristöystävällisyys. Tuote, jonka avulla autoilijat voisivat liikkua turvallisesti, vaikka keli ja pitotaso yllättävästi muuttuvat. Uudessa Hakkapeliitta 9:ssä on oma räätälöity nastansa renkaan kulutuspinnan keskialueella ja oma nastansa renkaan olkapääalueilla. Uusi teknologia on ainutlaatuinen maailmassa ja ensimmäinen laatuaan myös Hakkapeliitta-talvirenkaissa, Nokian Renkaiden tutkimus- ja kehitysjohtaja Juha Pirhonen kertoo.