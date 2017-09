Hätäjarrutus kahdessa silmänräpäyksessä

Jälleen täpärä tilanne: autoilija on keskittynyt pysäköintipaikan etsimiseen, kun pyöräilijä ilmestyy kuin tyhjästä ja ylittää tien. Boschin uusi pyöräilijät tunnistava hätäjarrutusjärjestelmä estää kuitenkin vakavat seuraamukset, ja auto pysähtyy automaattisesti 40 kilometrin tuntivauhdista. Molemmat osapuolet selviytyvät onnettomuudesta säikähdyksellä.

Kun hätäjarrutusjärjestelmän tutka- tai videosensori havaitsee törmäyksen olevan tulossa, Bosch iBooster käynnistää täydellisen jarrutuksen vain 190 millisekunnissa – lyhyemmässä ajassa kuin kahdessa silmänräpäyksessä. Hätäjarrutusjärjestelmät lukeutuvat hyödyllisimpiin kuljettajaa avustaviin järjestelmiin, etenkin silloin, kun ne suojelevat pyöräilijöitä ja jalankulkijoita, kaikista haavoittuvimpia tienkäyttäjiä.

-Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat seuraava askel matkalla kohti ajamista ilman onnettomuuksia, sanoo Boschin johtokunnan jäsen Dirk Hoheisel.

-Sähköiset avustajat ovat aina valppaana ja hätätilanteissa ne reagoivat ihmistä nopeammin. Ne tarjoavat tukensa kuljettajalle juuri silloin kun he sitä vilkkaassa kaupunkiliikenteessä tarvitsevat.

Suojaa silloin, kun sitä tarvitaan eniten

Saksassa polkupyörät ovat osallisina joka neljännessä henkilövahinkoja aiheuttavasta liikenneonnettomuudesta. Saksan tilastokeskuksen mukaan pelkästään vuonna 2016 tällaisissa onnettomuuksissa kuoli 393 ihmistä – noin 12 prosenttia koko maan kuolonuhreista. Auto oli osallisena noin kahdessa kolmesta onnettomuudesta.

Kaikkien Saksan autojen varustelu pyöräilijät tunnistavalla hätäjarrutusjärjestelmällä estäisi lähes puolet (43 %) polkupyörän ja moottoriajoneuvon välisistä, henkilövahinkoja aiheuttavista onnettomuuksista, tai ainakin lieventäisi niiden vakavuutta.

-Hätäjarrutusapuri voi lyhentää jarrutusmatkaa muutamalla ratkaisevalla senttimetrillä, mikä voi merkitä eroa elämän ja kuoleman välillä, sanoo Boschin Chassis Systems Control -toimialan johtaja Gerhard Steiger.

Myös eurooppalainen autojen arviointiohjelma Euro NCAP on tunnustanut hätäjarrulaitteiden tärkeyden liikenneturvallisuuden kannalta. Pyöräilijät tunnistava hätäjarrutusjärjestelmä kuuluu siten kuluttajansuojayhdistyksen tähtiluokitusjärjestelmään vuodesta 2018 alkaen. Jalankulkijan tunnistavat hätäjarrutusjärjestelmät ovat olleet osa tähtiluokitusjärjestelmää vuodesta 2016 lähtien.

Sähköisten avustajien suosio kasvaa

Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat avainasemassa liikenneturvallisuuden lisäämisessä tieliikenteen kasvavien volyymien valossa. Ne muun muassa pitävät autot kaistoillaan, varoittavat sokeassa pisteessä olevista esteistä kuljettajan vaihtaessa kaistaa, avustavat pysäköinnissä sekä auttavat pitämään yllä etäisyyttä edellä ajavaan.

Bosch kehittää jatkuvasti järjestelmiin liittyvää teknologiaa: autoa ympäröivät anturit välittävät yhä pikkutarkempaa kuvaa auton ympäristöstä ja niiden vuorovaikutus esimerkiksi jarrutus- ja ohjaustoimintojen kanssa on yhä nopeampaa ja tehokkaampaa. Kuljettajaa avustavat järjestelmät eivät siten ole ainoastaan valmistautumista kohti automatisoitua ajamista, vaan ne tarjoavat stressitöntä ja rentoa ajamista jo nyt. Ei siis ihme, että kuljettajaa avustavien järjestelmien suosio on kasvussa. Boschin selvityksestä kävi ilmi, että puolet (52 %) kaikista Saksassa myydyistä uusista autoista on varustettu vähintään yhdellä kuljettajaa avustavalla järjestelmällä. Yhä useammin yhteen anturiin yhdistetään useita avustavia toimintoja. Yksi esimerkki tästä on Boschin uusi autosta poistumisvaroitin.

Tutka tarjoaa jatkuvan näkymän olan taakse

Samat Boschin keskialueen tutka-anturit, jotka valvovat kaistanvaihdoksia, voivat myös estää kuljettajia tekemästä vaarallista erehdystä: takaa tulevat pyöräilijät ovat usein vaarassa törmätä tielleen aukeavaan oveen, kun kuljettaja nousee autosta taakseen katsomatta. Boschin anturit valvovat liikennettä auton takaosan molemmin puolin ja pystyvät tunnistamaan takaa lähestyvät tienkäyttäjät 20 metrin säteellä. Järjestelmä varoittaa auton matkustajia lähestyvistä tienkäyttäjistä jopa useita minuutteja auton virran sammuttamisen jälkeen.