Hauskoja faktoja Seat Ibizasta

Seat Ibizat rivissä.

Vuonna 1984 Michael Jackson ravisteli musiikkimaailmaa Thriller-kappaleellaan. Elokuvateattereissa Ghostbusters ja Indiana Jones ja Tuomion temppeli olivat vuoden kassamagneettielokuvat. Samana vuonna syntyi Facebookin perustaja Mark Zuckerberg, ja ensimmäinen Seat Ibiza lanseerattiin markkinoille. Vuodesta 1984 lähtien Ibizalla on ajettu teillä ja kaduilla ympäri maailman, jo 33 vuoden ajan. Tässä muutama mielenkiintoinen fakta legendaarisesta mallista.

Neljä sukupolvea ja yli 5,4 miljoonaa myytyä Ibizaa

Kolmen vuosikymmenen aikana Seat Ibizasta on nähty neljä sukupolvea. Se on aito espanjalainen henkilöauto ja myyntimenestys, jota on myyty jo yli 5,4 miljoonaa kappaletta. Jos autot järjestettäisiin suoraan jonoon, se yltäisi Barcelonasta Uuteen-Seelantiin.



Luotu Barcelonassa

Jokainen Ibizan sukupolvi on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Barcelonassa. Italialainen Giorgetto Giugiaro oli ensimmäisen sukupolven Ibizasta vastannut suunnittelija. Sen moottori kehitettiin yhteistyössä Porschen kanssa, ja josta syntyi System Porsche -nimitys. Automoduulien valmistaja Karmann auttoi puolestaan auton korin valmistamisessa.



Polttoaineen kulutus vähentynyt yli puolella

33 vuoden jälkeen, nykyinen Ibiza kuluttaa enemmän kuin puolet vähemmän polttoainetta kuin ensimmäisen sukupolven auto – vuonna 1984 luku oli 7,8 l 100 km/h ja nykyisen mallin luku on 3,6 l 100 km/h (1,4 TDI 90 hv)



Kahdeksan kymmenestä Ibizasta viedään ulkomaille

Martorellin tehdas valmistaa joka päivä 700 uutta Seat Ibizaa. Näistä yli 80 % viedään ulkomaille yli 75 eri maahan. Todellisuudessa Ibiza oli Seatin kansainvälistymisen takana, sillä ensimmäisestä sukupolvesta lähtien sitä on säännöllisesti viety Martorellista ulkomaille.



Luvut Ibizan takana

Valmistusprosessissa on mukana yli 700 robottia. Jokainen auto sisältää 3 000 osaa, ja se matkustaa melkein 12 kilometriä tuotantoprosessissa ennen valmistumistaan. Tämän lisäksi, vuodesta 1984 lähtien on käytetty yli 70 miljoonaa kiloa maalia, mikä vastaa Eiffel-tornin maalaamista yli 1 000 kertaa.



Naisten rooli

Ibiza oli Seatin ensimmäinen malli, jonka tuotantolinjalle tuli töihin naisia. Tänä päivänä naisten osuus Ibizan tuotantolinjan työntekijöistä on 21 %. Tämä tarkoittaa, että yksi viidestä työntekijästä on nainen ja se on Espanjan teollisuuden korkein osuus. Tämän lisäksi maailmanlaajuisilla markkinoilla naiset ostavat enemmän ja enemmän autoja. Osuus on kasvanut kymmenessä vuodessa, ja kun esimerkiksi vuonna 2004 naisostajien osuus oli 42 %, se on nykyään jo 51 %.



Intohimona kilpaileminen

Ibiza oli vuoden 1992 Barcelonan olympialaisten virallinen kisa-auto. Se on saavuttanut myös huomattavaa menetystä kilpa-autoilussa, kuten kolme perättäistä maailmanmestaruutta FIA WRC MM-rallissa 2-litraisten kategoriassa vuosina 1996, 1997 ja 1998.

Uusi viidennen sukupolven Seat Ibiza saapuu Suomen markkinoille alkukesällä 2017.