Hurja Mersu - Unimogin iso pikkuveli

Mercedes-Benz Sprinteristä on saatavana suoraan tehtaan tuotantolinjalta jo varsin etenemiskykyiset nelivetomallit joko alennusvaihteistolla tai ilman. Kun tarvitaan vahvempia maasto-ominainaisuuksia, voidaan Sprinteriin valita tehtaan normaalitkin nelivetokomponentit toimittavan Oberaigner GmbH:n edelleen modifioima 4×4 tai 6×6-malli. Nelivetoiseen saadaan näin lisää maastokelpoisuutta mm. tiheämmällä alennusvaihteiston välityksellä ja isommilla maastorenkailla. Nelivetoinen versio on saatavana sekä umpinaiseen että alustamalliin.

Silloin kuin tarvitaan erityisen maastokelpoista autoa suurella kantavuudella, valinta on Sprinter Oberaigner 6×6. Kompakteista mitoistaan huolimatta auton hyötykuorma on jopa neljä tonnia ja kokonaispaino seitsemän tonnia. Kolme vetävää akselia, jopa viisi tasauspyörästön lukkoa ja vahvistettu runko takaavat parhaan vetopidon kaikilla pinnoilla, erityisesti maastossa. 6-sylinterisellä moottorilla varustetun Sprinter 519 CDI -alustalle rakennetun mallin suurin nousukyky eteenpäin ajettaessa on jopa 60 prosenttia ja taaksepäin 40 prosenttia. Lisäksi auto selviää 60 senttimetriä syvän veden ylityksestä.

Taka-akseliston patentoitu epäsymmetrinen kaksoisheilurijousitus vähentää rungon vääntymistä, mutta myös 6x6-ajoneuvojen taipumusta puskea eteenpäin pitkittäisakselilla. Lisäksi pohjalla olevan Sprinterin ensiluokkaiset ominaisuudet ja toiminnot ovat ennallaan, edullisia käyttökustannuksia unohtamatta. Version saa alustamalliin joko normaalilla ohjaamolla tai miehistöohjaamolla.

-Mercedes-Benz Sprinter Oberaigner 6x6:n potentiaalisimmat asiakasryhmät ovat kaivos- ja energiateollisuus, Puolustusvoimat, palo- ja pelastustoimet, eri viranomaiset, yrittäjät sekä hankalissa ja haastavissa olosuhteissa operoivat yritykset, Veho Hyötyajoneuvojen myyntipäällikkö Risto Eränen sanoo.

Sprinter Oberaignerin myynti ja huolto hoidetaan Suomessa normaalin Sprinter-jälleenmyyjäverkoston kautta.