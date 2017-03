Koeajo: Miten uusi Golf kulkee 1,0 TSI -moottorilla?

Uusi Volkswagen Golf.

Maailmassa on myyty kymmeniä miljoonia Volkswagen Golf -autoja. Liikkeisiin on juuri saapunut tuorein versio kestosuosikista. Tuttuun tyyliin ulkoisesti uudistukset on pidetty maltillisina. Ehkä juuri siinä piilee yksi Golfin suosion peruspilareista. Ajattoman tyylikäs muotoilu miellyttää ihmisiä ympäri maailmaa.

Koeajoyksilöksi valikoitui uusi Golf Comfortline-varustetasolla ja mikä mielenkiintoisinta, 1,0 TSI (81 kW) -moottorilla ja DSG-automaatilla.

Otsikon kysymykseen voi vastata lyhyesti ja ytimekkäästi: Golf kulkee oikeinkin mukavasti. On helppo uskoa, että monet epäröivät ensin, mutta yllättyvät lopulta myönteisesti.

110-hevosvoimainen TSI riittänee suurimmalle osalle kuskeista ja DSG-automaatti toimii sen kylkiäisenä moitteettomasti. Golfin ajaminen on mukavaa ja jämäkkää menoa, josta moitittavaa on vaikea hakea.

Uuden Golfin lanseerauksen yhteydessä on voimakkaasti tuotu esiin myös hinnoittelua. Golfin hinnat ovat monien mallien osalta laskeneet, joten kun auto paranee ja hinnat laskevat, myyjällä on valtit käsissään.

Hinnat alkavat nyt 20 297,19 eurosta ja Golf Variantin puolestaan 21 923,80 eurosta. Volkswagen Golf on saatavilla Trendline-, Comfortline- tai Highline-varustelutasolla. Comfortline-varustelutasoon kuuluvat mm. Composition Media radio 8-tuuman näytöllä, Climatronic-automaatti-ilmastointi, pysäköintitutkat edessä ja takana sekä peruutuskamera, mukautuva vakionopeudensäädin ACC ja ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist hätäjarrutustoiminnolla sisältäen myös jalankulkijatunnistuksen.

Highline-varustelutasossa ovat lisäksi mm. led-ajo- ja takavalot, dynaamiset suuntavilkut (vain Hatchback-malli), Ambiente-valaistus, Microfleece-verhoilu, Discover Media navigointilaite 8-tuuman kosketusvärinäytöllä, avaimeton lukitus ja käynnistys Keyless Access sekä digitaalinen mittaristo Active Info Display.

Ensiesiintymisen uudessa Volkswagen Golfissa tekee myös uuden sukupolven TSI-moottori: 1,5 TSI Evo 110 kW (150 hv) -moottori.

Vaikka hinnat ovat laskeneet, koeajoauton kokonaishinta kipuaa jonkin matkaa yli 30 000 euron. Lisävarustelistalta on ruksailtu mukaan mm. dynaamiset led-ajovalot, digitaalinen mittaristo ja avaimeton lukitus ja käynnistys.

Myyjän top 3 pointit – Timo Takalo / Käyttöauto, Rauma:

1. Uusi ulkonäkö ja uudet taloudelliset moottorit.

2. Ajoa ja käsittelyä helpottavat uuden sukupolven järjestelmät. Esimerkiksi mukautuva vakionopeussäädin ja peruutuskamera vakiona jo Comfortlinevarustetasosta alkaen. Lisäksi saatavilla on esimerkiksi Active Info Display -digitaalinen mittaristo, Comfort-matkapuhelinliitäntä induktiivisella lataustoiminnolla ja Trailer Assist, joka tekee perävaunulla peruutuksesta mukavampaa.

3. Laaja mallisto.