Koeajo: Nissan Micra - sporttiset muodot kääntävät päät

Uusi Nissan Micra on virtaviivainen menopeli.

Nissan Micra on tullut tutuksi suosittuna pikkuautona vuosikymmenten ajan, mutta koskaan aikaisemmin Micra ei ole ollut vastaava katseiden kääntäjä kuin nyt. Aiemmat Micrat eivät ole olleet olemukseltaan kovinkaan sporttisia, mutta uutta Micraa voi helposti sellaiseksi luonnehtia.

Kyseessä on viidennen sukupolven Micra, joka rantautui kevään aikana Suomeen. Uusi Micra on suunniteltu eurooppalaiseen makuun: sisustassa on tyyliä ja ulkonäkö on virtaviivainen. Micra on nyt matala ja juuri siksi ajettavuuskin on sporttisempaa kuin edeltävissä malleissa.

Mikä parasta, Micra on tehnyt auton monipuolisen personoinnin mahdolliseksi. Autoa voi muokkailla mieleisekseen ylin sadan väriyhdistelmän voimin. Esimerkiksi koeajoautona toiminut upean punainen yksilö mustilla tehosteilla käänsi kaupungilla päitä tiuhaan tahtiin.

Renault-yhteistyötä voi havaita muualtakin kuin moottoreista. Ulkomuodoissa on cliomaisia piirteitä ja esimerkiksi takaovien kahvoissa on paljon yhtäläisyyksiä.

Ulkonäön lisäksi myös sisätiloissa on otettu merkittävä harppaus eteenpäin. Micra on varustettu laadukkailla materiaaleilla, joten kuljettajan viihtyvyydessä ei ole moitittavaa. Tyylikkäitä yksityiskohtia voi sisätilojenkin osalta muokata mielen mukaan, sillä värisävyillä voi vaikuttaa tunnelmaan penkkien, kojelaudan ja paneelien osalta.

Tiloiltaan Micra ei yllätä suuntaan tai toiseen. Kuljettajalle on tarjolla miellyttävä ajoasento ja takapenkillä on jalkatilaa normaalin pikkuauton verran. Tavaratila on tähän kokoluokkaan kiitettävän kokoinen, joskin harva ostaa Micraa tai vastaavaa merkittäviin kuljetustarpeisiin.

Varustetasoina Micraan on tarjolla Nissanin tutut Visia, Acenta ja N-Connecta sekä Tekna. Varustelu on kattavaa monipuolisine kuljettajaa avustavine toimintoineen.

Kuvissa esiintyvä koeajoauto on Micra IG-T S/S N-Connecta Exterior Pack Black. Koeajoyksilön hinta kipuaa hieman yli 20 000 euron. Malliston hinnat lähtevät liikkeelle noin 15 500 eurosta.

Myyjän top 3 pointit – Teemu Nurmi, AutoPalin, Rauma: