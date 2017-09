Koeajo: Peugeot 5008 tarjoaa tilaa ja tyyliä

Peugeot 5008.

Peugeot-malliston uusin SUV, Peugeot 5008 tuli vastikään myyntiin Suomessa. Ensisilmäyksellä näkee, että auto on muuttunut edeltäjäänsä nähden täysin. Uusi Peugeot 5008 noudattelee samoja linjoja kuin muut viime aikojen uudet Peugeotit ja niitä yhdistää hillitty tyylikkyys, mukavat ajo-ominaisuudet ja hiljaisuus.

Uusi Peugeot 5008 on varustettu i-Cockpit -ohjaamokonseptin uusimmalla versiolla. Peugeot on tyylikkäine sisätiloineen varsin persoonallinen ilmestys. Erittäin kompakti ohajuspyörä kiinnittää edelleen ensimmäisenä huomion Peugeotin kuljettajan paikalle istuessa. Toinen persoonallinen yksityiskohta on rivi keinunäppäimiä, joista voi säätää tärkeimpiä mukavuus- ja turvallisuusominaisuuksia kuten radiota, ilmastointia, navigointia ja auton asetuksia.

Peugeotille voi antaa täydet pisteet sisätilojen laatuvaikutelmasta ja ilmeestä. Pisteitä myös siitä, että Peugeot on alkanut rikkoa kaavoja mm. ratin muotoilun ja nappulaviidakon osalta.

Peugeot 5008 on luonteva osa 2016 esiteltyjen SUV-mallien sarjassa. 2008 SUV:n Peugeot esitteli maaliskuussa 2016, toukokuussa esittelyvuorossa oli 3008 SUV, joka valittiin myös Vuoden Autoksi 2017 ja tuoreimpana nyt myyntiin tullut 5008 SUV esiteltiin Pariisin autonäyttelyssä lokakuussa 2016.

Uusi Peugeot 5008 on tiloiltaan erittäin väljä. Auton akseliväli on 2,84 metriä, joka on 16,5 senttiä 3008:a enemmän. Akselivälin kasvu näkyy sisätiloissa, sillä mittausten mukaan matkustajilla on polvitilaa 60 mm enemmän.

Sisätiloista maininnan ansaitsee erityisesti se, että autossa on kolme erillistä, samankokoista, taittuvaa ja kiskoilla liikuteltvaa istuinta toisella istuinrivillä. Mikä parasta, autoon saa myös kolmannen istuinrivin, johon on mahdollisuus asettaa kaksi kevyttä istuinta. Kolmannenkin penkkirivin yllä tarjolla normaali katonkorkeus, joten 5008:ssa matkustaa mukavasti peräti seitsemän henkilöä.

Myös tavaratila on komea. Kuormauskynnys on alhainen ja jopa 3,2-metristen tavaroiden kuljettaminen on mahdollista, kun etumatkustajan istuin on taitettu alas.

Voimanlähteinä uutuusautoon ovat tarjolla PureTech 130 - sekä BlueHDi 120, 150 ja 180-moottorit. Myös e-THP 165 moottori kuuluu mallistoon automaattivaihteistolla varustettuna. Varustetasoja on neljä: Access, Active, Allure ja GT. Ja kuten tänä päivänä on totuttu, tarjolla on mittava varustevalikoima, joista runsas valikoima jo vakiona.

Uuden Peugeot 5008 SUV:n hinta edullisimmalla Access-varustetasolla (BlueHDi 100) hinta on autoveroineen 26590 euroa (arvioitu kokonaishinta, autoveroton hinta 22726 euroa). Lisävarusteena saatavat kolmannen rivin kaksi istuinta maksavat 996,22 euroa (arvioitu kokonaishinta, autoveroton hinta 850 euroa). Vakiovarusteina Access-tasossa on mm. kaukosäätöinen keskuslukitus, sähkösäätöiset sivupeilit, ilmastointi, sähkötoiminen seisontajarru, kuljettajan istuimen korkeussäätö, vakionopeudensäädin, ajotietokone, törmäysvaroitin, kuljettajan vireystilan valvonta, 8” suomenkielinen kosketusnäyttö, nahkapäällysteinen ohjauspyörä ja kaistavahti. Peugeot 5008 SUV -malliston edullisin bensiinimoottoriversio Access PureTech 130 maksaa autoveroineen 27.390 euroa (arvioitu kokonaishinta, autoveroton hinta 22.782 euroa).

Kuvissa esiintyvä koeajoauto on varustetasoltaan Active ja sen ainoa lisävaruste on metalliväri.

