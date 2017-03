Koeajo: Skoda Octavian menestystä ei tarvitse ihmetellä

Uusi Skoda Octavia on tuttu hyvä paketti lukuisilla parannuksilla.

Skoda Octavia oli viime vuonna Suomen eniten myyty automalli 4,7 prosentin markkinaosuudella. Koeajo uudistuneella Octavialla saa vakuuttuneeksi siitä, että menestys jatkuu edelleen.

Kuten automaailmassa on nykyään tapana, myös niin sanottujen facelift-uudistustenkin yhteydessä puhutaan "täysin uudesta mallista". Niin Skodankin kohdalla, vaikka erityisesti ulkoiset muutokset ovat varsin maltillisia. Uuden Skodan tunnistaa helpoiten ajovaloista.

Uutta ilmettä keulalla.

Pienten ulkoisten muutosten lisäksi Octavian päivitys on tuonut mukanaan pitkän listan uusia ominaisuuksia ja vanhojen parannuksia. Esimerkiksi viihdejärjestelmän toimivuuteen on kiinnitetty huomiota, jotta sen käyttö olisi sujuvaa. Suuri kosketusnäyttö tottelee käyttäjäänsä moitteettomasti.

Kuljettajaa avustavia järjestelmiä on tullut tarjolle runsaasti. Saatavilla on esimerkiksi perävaunun peruuttamiseen tarkoitettu avustin. Pysäköintiavustimen toimintaa on myös kehitetty entisestään.

Vaikka mainospuheissa Skoda on ”täysin uusi”, niin perustaltaan auto on entisellään. Mitat ovat ennallaan ja auto on täynnä fiksuja arjen ratkaisuja.

Skoda Octavia ei ehkä näytä ulospäin niin tilavalta kuin se todellisuudessa on. Takamatkustajille jää ruhtinaalliset jalkatilat, mutta tilaa on saatu riittämään myös takakonttiin. Niin sanotun liftback-mallin takaluukun alta paljastuu peräti 590-litrainen tavaratila. Farmarimalli Combi ei laita paremmaksi kuin 20 litralla.

Niitä arjen mukavia pikkuratkaisuja ovat esimerkiksi älykäs avain, joka muistaa käyttäjänsä määrittelemät asetukset. Ratti lämpiää nopeasti pakkasaamuna ja polttoaineluukun alla on jemmassa jääskrapa. Skoda Octavia on kerrassaan fiksu paketti.

Ja koska ajettavuudessakaan ei ole moitittavaa, menestystä on turha ihmetellä. Koeajoyksilö liikkui pirteästi 1,4 TSI:llä ja DSG-automaatilla varustettuna. Tällä yhdistelmällä Octavia kiihtyy nollasta sataan reilussa 8 sekunnissa. Auto on hiljainen ja viihtyisä.

Muutamalla sanalla sanoen: mainio vehje 30 000 euron hintaluokkassa.

Myyjän top 3 pointit – Ville Myllymäki / Rinta-Joupin Autoliike, Pori:

1. Uusi rohkea keulan muotoilu

2. Luokassaan ylivoimaiset tilat

3. Nykyaikaiset varusteet: saatavana jopa 9,2" navigointi, täys LED-ajovalot, Front Assistant -automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, kaistanvaihtovaroitin, kaista-avustin, kaukovaloavustin ym.