Koeajo: Toyota C-HR – piristävät yksityiskohdat tekevät vaikutuksen

Toyota C-HR.

Toyota C-HR ottaa rohkean hypyn kilpailtuun ja kysyttyyn crossover-luokkaan. Nissan Qashqai on nauttinut suursuosiosta, mutta uusia kilpailijoita ilmestyy markkinoille tasaista tahtia. Uusi Toyota C-HR on yksi näistä.

C-HR ei ole ”harmaa corolla”, vaan erittäin rohkeasti muotoiltu uutuus, jonka muodot varmasti jakavat mielipiteitä. Yleensä autot näyttävät mainoskuvissa erinomaisilta, mutta luonnossa hieman tylsemmiltä. Tätä ilmiötä ei synny C-HR:n kohdalla, vaan autossa todella on särmää ihan tavallisessa suomalaisessa päivänvalossa katsottunakin.

Pisteet Toyotalle siitä, että auton muotoilu on pidetty riittävän lähellä konseptimallia. Ensihavaintojen mukaan muotoilu vaikuttaa onnistuneen, sillä kauppiailta kantautuneiden tietojen mukaan kysyntää on riittänyt mukavasti.

Kuten yleensä linjakkaiden muotojen kanssa tapahtuu, tilojen kanssa joudutaan tekemään pieniä kompromisseja. C-HR on tyylikäs ja viihtyisä sisätiloiltaan, mutta 377-litrainen takakontti saattaa perhekäytössä käydä pieneksi. Piristävä muotoilu tekee myös sen, että takamatkustajien näkymät ulos ovat hieman rajoitetut.

Ajettavuus C-HR:ssä on kohdallaan ja korkeahko auto on tehty erittäin jämäkäksi. 122-hevosvoimainen hybridi automaatilla on muuten miellyttävä, mutta äänet tunkevat hieman liian voimakkaina matkustamoon.

Toyota C-HR:n hinnat alkavat reilusta 26 000 eurosta, jolloin kyseessä on Life-varusteinen 1,2-litrainen manuaali. Koeajoyksilö edusti malliston kärkipäätä. 1,8 Hybrid Style lisättynä Teknologia- ja Plus-paketeilla sekä metallivärillä maksaa 36 600 euroa.

Runsaasti varusteltu C-HR saa teknologiapaketin myötä muun muassa bi-led -ajovalot, kuolleen kulman varoittimen, avaimettoman lukitus- ja käynnistysjärjestelmän ja kirsikkana kakun päälle sivupeileistä pimeällä maahan valaistun C-HR -logon.

Plus-paketin kanssa auto täydentyy navigoinnilla ja hyväsoundisella JBL Premium Audio -äänentoistolla.

Myyjän top 3 pointit – Kai Jäntti/ Rinta-Joupin Autoliike, Rauma: