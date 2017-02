Koeajo: Uusi BMW 520d xDrive tarjoaa ajonautinnon tyylillä

Autorauman koeajossa: uusi BMW 520d xDrive.

BMW:n 5-sarjan sedan on uudistunut ja kyseessä on jo mallin seitsemäs sukupolvi. Uudessa Bemarissa on tarjolla iso annos arvokkuutta ja tyylikkyyttä nykyaikaisessa paketissa.

Etenkin Audin A6:n ja Mercedes-Benzin E-sarjan kanssa premium-autojen markkinoilla kisaava BMW on uudistunut ulkoisesti melko hillitysti. Bemari on saanut muotoihinsa tiettyä nykyaikaista terävyyttä ja toisaalta siroutta pysytellen kuitenkin melko konservatiivisena – varman tyylikkäänä.

Autorauman koeajoyksilönä toimi 520d xDrive-nelivedolla ja automaatilla. Ilmettä ja viihtyvyyttä oli valittu entisestään parantamaan Sport Line -paketti, jonka mukana tulevat sporttinen ratti, 18-tuumaiset vanteet, sporttipenkit ja ilmeikkäitä yksityiskohtia.

Auton sisätilojen arvokkuutta lisäsi entisestään konjakinvärinen nahkasisustus. Lisävarustelistalta oli ruksailtu lisäksi muun muassa virtuaalimittaristo, mukautuvat led-valot, navigointi, Driving Assistant Plus -järjestelmä, lämmitettävä ratti ja kaukovaloavustin. Koko komeudelle kertyy hintaa noin 75 000 euroa.

BMW:n runsaiden ominaisuuksien käyttölogiikkaa voi kiitellä. Esimerkiksi lämmitettävän ratin nappula on vihdoinkin järkevällä paikalla – keskellä rattia eikä missään piilossa. Lisäksi kaikkiin kuljettajaa avustaviin toimintoihin on selkeät painikkeet ja loogiset infografiikat upeassa virtuaalimittaristossa.

Bemarin ajaminen on tehty varsin rennoksi kokemukseksi Driving Assistant Plus -järjestelmän ansiosta. Kuljettaja voi säätää esimerkiksi vakionopeudensäätimen pitämään tietyn etäisyyden edelläajavaan ja pyytämään Bemaria pysyttelemään kaistaviivojen välissä. Tällöin riittää kevyt ote rattiin ja auto ikäänkuin ajaa itsestään. Tämän toimivuutta tuli testailtua ruuhkaisella 8-tiellä, jossa auton tarjoamat ominaisuudet ottaa mielellään käyttöön.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja toiminnot on esitetty selkein grafiikoin virtuaalimittaristossa.

Virtuaalimittaristo luo autoon modernin otteen. Myös yli 10-tuumainen näyttö tekee vaikutuksen. Esimerkiksi navigointi suurelta ja tarkalta näytöltä toimii hienosti. Toimintoja on helppo käyttää BMW:n pyöreästä valintakytkimestä. Peruutuskameran kuvanlaatu on tarkka – tosin näkymän laatu heikkenee kurakeleillä, koska kameran ei pysy puhtaana.

Kuten tietysti olettaa saattaa, BMW on ajotuntumaltaan erittäin hienostunut. 190-hevosvoimainen dieselautomaatti lienee monen valinta 5-sarjan mallistosta. Mikä parasta, auto on sisätiloiltaan erittäin hiljainen, joten matkustusmukavuus on huipussaan.

Näin upeasta autosta ei helposti löydä moitittavaa.

Myyjän top 3 pointit – Matti Hovi / Rinta-Joupin Autoliike, Pori: