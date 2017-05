Koeajo: Uusi Opel Insignia on saanut sporttiset muodot

Uusi Opel Insignia on muodoiltaan varsin matala ja sporttinen.

Opel Insigniaa on valmistettu jo kohta 10 vuoden ajan. Uusi, toisen sukupolven Opel Insignia tuli julki keväällä Geneven autonäyttelyssä, jossa etenkin auton uudet muodot herättivät huomiota.

Uusi Opel Insignia on tosiaan menevän näköinen peli. Olemus on matalan sporttinen ja erityisesti keulan muotoilu vaikuttaa erittäin onnistuneelta.

Akseliväli on kasvanut edeltävään malliin verrattuna peräti 92 milliä, korin pituuskin 55 milliä. Mallisto koostuu viisiovisesta Grand Sportista (koeajoauto) sekä farmarimallisista Sport Tourerista ja Country Tourerista. Tosin jälkimmäisiä joudutaan vielä odottamaan tovi.

Opel Insignia tarjoaa hyvät tilat matkustaa ja myös tavaratila on kookas. Kuljettaja saa mukavaan penkkiin hyvän ajoasennon ja sisustuksen ilme on laadukas. Sisustaa voi luonnehtia myös tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi kojelaudan jämäkkää ilmettä on korostettu tikkauksilla. Penkeistä vielä sen verran, että koeajoautoon oli ruksattu lisävarustelistalta Morrocana AGR -etuistuimet, joiden muotoilussa on ripaus sporttisuutta.

Kuten nykyään on totuttu, uudet autot varustetaan erittäin kattavasti. Opelin yksi tavaramerkeistä on runsaasti huomiota saaneet Intellilux Led Matrix -ajovalot. Lisäksi auto on varustettu monipuolisilla kuljettajaa avustavilla järjestelmillä, joita on helppo hallita ratin ja digimittariston yhdistelmällä.

Koeajoautona toimi automaattivaihteinen 1,6 CDTI -koneinen yksilö Innovation-varustetasolla. Kyseisestä moottorista irtoaa 136 hevosvoimaa ja auton voi sanoa kulkeneen erittäin mukavasti tällä yhdistelmällä.

Yksi huomionarvoinen seikka on myös Opelin viime aikoina paljon esiintuoma OnStar-palvelu, joka toimii kuljettajan henkilökohtaisena avustajana monissa tilanteissa. OnStarista AutoPalinin Juha Ollikaisen kommenttien kera voi lukea tarkemmin täältä.

Myyjän top 3 pointit – Jani Silen, AutoPalin, Rauma: