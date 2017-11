Koeajo: Uusi Polo on tyylikkäästi kasvanut "pikkuauto"

Uusi Volkswagen Polo on herättänyt runsaasti mielenkiintoa heti lanseerauksen jälkeen. Ei ihme, sillä auto on uudistunut tyylikkäästi ja samalla saanut entistä paremmat tilat.

Autorauma sai koeajoon laajahkosta mallistosta 1,0 TSI:n eli 95-hevosvoimaisen menopelin manuaalivaihteilla ja Comfortline-varustetasolla.

Uusi Volkswagen Polo on suurin Polo koskaan ja tarjoaa luokkansa suurimmat tilat. Polo on 4 053 mm pitkä ja akseliväli 2 564 mm. Uuden Polon tavaratila on 351 litraa, takaistuimet taitettuna tavaratila kasvaa aina 1125 litraan saakka. Uusi Polo on aina neliovinen.

Kasvaneet tilat näkyvät käytännössä ja auto vaikuttaa myös ulkonäöltään entistä kookkaammalta. Takapenkillä tilaa on yllättävänkin mukavasti ja tavaratila on pikkuautoluokassa kiitettävän kokoinen.

Polon kuskin paikalle istuessa autosta huokuu laadukas tunnelma. Laadukkuutta korostavat monet isommista Volkkareista Poloon asti tulleet nykyaikaiset varusteet. Tosin tässä kohdin on hyvä muistaa, että esimerkiksi koeajoautoa oli höystetty useammalla lisävarusteella, mikä nosti laadukasta tunnelmaa entisestään.

Comfortline-varustetasoon oli lisätty pysäköintitutka eteen ja taakse, automaatti-ilmastointi, Keyless Access -toiminto, valaistuspaketti, mukautuva vakionopeudensäädin ja muutamia muita pienempiä bonuksia kuten kuljettajan väsymyksentunnistus. Näillä varusteilla koeajoauton hintalapuksi muodostui hieman alle 22 000 euroa.

Ajattavuudesta ei löydy moitteille sijaa. Näppärää Poloa on kiva pyöritellä kaupungin kaduilla ja maanteilläkin kasvanut pikkuauto menee komeasti. Ohjaus on hyvinkin kevyt, mutta ei missään nimessä hutera.

Jos Poloon haluaa satsata vähän enemmänkin euroja, lisävarustelistalta löytyy kattava valikoima isommista autoista tuttuja herkkuja, esimerkiksi kääntyvät led-ajovalot. Polo on myös ensimmäinen Volkswagen, johon on saatavilla Volkkarin toisen sukupolven digimittaristo.

Moottorivaihtoehtoja on koeajetun 1,0 TSI:n lisäksi neljä. 75- ja 150-heppaiset bensamoottorit sekä 80- ja 95-hevosvoimaiset dieselit. Lisäksi Polosta on esitelty ärhäkkä GTI-malli ja TGI-versio, joka tarkoittaa kaasuautoa.

Myyjän top 3 pointit – Timo Takalo, Käyttöauto, Rauma: