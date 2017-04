Konseptiautot S-FR ja Setsuna esillä Toyotan innovaationäyttelyssä

Festival Automobile International -tapahtumassa hetki sitten palkittu konseptiauto Setsuna on nähtävillä ensi kertaa Toyotan showroomilla, Le Rendez-Vous Toyotalla, Pariisin kuuluisalla Champs-Élyséesillä. Auto sai ensiesittelynsä huhtikuussa 2016 Milanon muotoiluviikolla (Milan Design Week). Muotoilu onkin Setsunan erikoisuus, sillä auto on valmistettu miltei kokonaan puusta. Setsuna ja toinen Toyotan konseptiauto S-FR muodostavat yhdessä innovaatioaiheisen näyttelyn.

Eloisan keltainen S-FR urheiluautokonsepti (moottori edessä/ takaveto) on näyttävä ilmestys. Auto paljastettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2015 Tokion autonäyttelyssä. S-FR on yksinkertainen, ketterä ja hauska ajaa. Konseptiauto on nyt ensimmäistä kertaa nähtävillä Euroopassa.

Showroomin toinen kerros on omistettu Yarisille. Vuoden 2017 Geneven autonäyttelyssä esiteltyä uutta Yarista on tuotu näyttelyyn kaksin kappalein – malliston parhaat Chic- ja Collection-varustelutasot ovat yleisön ihailtavana yhdessä kolmen ensimmäisen sukupolven Yaristen kanssa. Kerroksessa voi lisäksi tutustua kuvien ja videoiden avulla tehtaaseen, jossa Yarista valmistetaan. Kattauksen kruunaa luonnollisesti rallimainetta niittänyt Yaris WRC, joka sijoittui toiseksi kauden avauskisassa Monte Carlossa ja vei koko rallin voiton Ruotsin osakilpailussa.