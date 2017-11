Kultainen ohjauspyörä 2017 Volkswagen Arteonille

Uusi Arteon voitti Euroopan arvostettuimpiin kuuluvan autoalan palkinnon: Kultaisen ohjauspyörän 2017. Volkswagenin grand tourismo -malli voitti sarjan "Midsize and Premium Class". Volkswagenin kehitysjohtaja Frank Welsch vastaanotti palkinnon Berliinissä:

-Olemme erittäin mielissämme siitä, kuinka hyvin Arteon on vastaanotettu AUTO BILD- ja Bild am Sonntag -lehtien lukijoiden keskuudessa. Urheilullisesta neliovisesta mallistamme on aistittavissa kuinka intohimoisesti kehitystyö tehtiin. Pidän Kultainen ohjauspyörä -palkintoa tunnustuksena koko Volkswagen-joukkueelle.

Kultainen ohjauspyörä -voittajat valittiin 42 uuden automallin joukosta. Auto Bild -lehden, sen yli 20 Euroopan maassa ilmestyvien sisarjulkaisujen, sekä Bild am Sonntag -lehden lukijat äänestivät ennakkoraatina parhaat autot. Eniten ääniä saaneet 20 automallia, viidestä eri luokasta, vietiin 52 henkisen tuomariston arvioitavaksi Baloccon testiradalle Italiaan.

Tuomaristoon kuuluivat kilpa-ajajat Walter Röhrl, Hans-Joachim Stuck, Mick Schumacher, Matthias Ekström, Sebastian Ogier ja Timo Scheider. Autot arvioivat myös saksalaiset autoharrastajat Barbara Schöneberger, Kai Pflaume ja Richy Müller, päätoimittajat sekä tuomaristoon kuuluvat liitettävyysasiantuntijat, muotoilijat, insinöörit, paljon ajavat kuluttajat ja ensi kertaa myös edustajat ympäristöjärjestöistä.

Volkswagen Arteon oli omaa luokkaansa "Midsize and Premium Class" -sarjassa. Tuomariston mielestä tämä grand tourismo -malli on varsinainen monilahjakkuus: hienostuneesti viritetty alusta, hyvät moottorit ja loistava ohjaus.