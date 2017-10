Lexus CT 200h uudistuu merkittävästi

Lexuksen C-segmentin premiumvaihtoehto CT 200h uudistuu. Keulan ilme on modernimpi, yksityiskohtien viimeistelyä on parannettu entisestään ja esimerkiksi värivaihtoehtoja on päivitetty. Viimeisin aktiivisen turvallisuuden teknologia on nyt vakiovarusteena.

Vuonna 2010 ensiesitelty viisiovinen Lexus CT toi merkin mukaan kompaktikokoisten hatchbackien premium-tarjontaan. Siitä on tullut yksi Lexuksen suosituimmista hybridimalleista: maailmanlaajuisesti CT 200h:ta on myyty yli 300 000 kpl, niistä noin 75 000 Euroopassa. Maanosamme on siis yksi mallin tärkeimmistä markkina-alueista.

Uudistuneessa CT-mallissa jalostetaan suosion taanneita ominaisuuksia. Taloudellisuutta ja käyttövarmuutta terästetään uudistetussa ulkonäössä keulan rohkeammalla ilmeellä: tiimalasimainen maskin muoto on nyt aiempaa leveämpi ja syvempi. Ajo- ja takavalojen toteutus on uudenlainen. Päiväajovalojen kuviossa näkyy aiempaa selvemmin L-kirjaimen muoto. Myös useat vannevaihtoehdot on muotoiltu uudelleen. CT 200h F Sport saa yksilöllisiä uudistuksia, ja se erottuu jatkossa entistä selkeämmin omaksi versiokseen, myös ulkovärivaihtoehtojensa osalta.

-CT 200h:ta on uudistettu ja piristetty parantamalla sen vahvaa perusluonnetta. Uusi ulkonäkö on tunteisiin vetoavampi ja urheilullisempi. Uutuus puhuttelee nuorekasta ostajakuntaa, joka nauttii ajamisesta mutta antaa silti arvoa ympäristöasioille, sanoi CT 200h -mallin pääinsinööri Chika Kako.

CT 200h viehättää myös sisustan ratkaisuillaan. Navigaatiojärjestelmän näytön kokoa on kasvatettu 10,3 tuumaan ja tarjolla on uusia sisävärejä. Sävyiksi on tarjolla rohkeitakin vaihtoehtoja, kuten mustan ja punaisen yhdistelmiä. Verhoilumateriaaleiksi on valittavissa kangas, kangas-Tahara tai nahka.

Osansa ajomukavuuteen tuo hybriditekniikan sulava toiminta. Portaaton automaattivaihteisto takaa ylellisen värinättömän voimansiirron, joka mukautuu miellyttävästi niin kaupungin sykkeeseen kuin vauhdikkaampaankin ajotyyliin maantieosuuksille. Helppokäyttöinen ja taloudellinen auto ei siis CT 200h:n kohdalla ole lainkaan tylsä.

Koko uudistuneessa CT 200h -mallistossa on vakiona Lexus Safety System+ -varustelu. Siihen kuuluu törmäyksiä ennakoiva Pre-Crash Safety -järjestelmä, joka tunnistaa muiden autojen lisäksi esteet ja jalankulkijat. Myös mukautuva vakionopeussäädin, liikennemerkkien tunnistus, automaattiset kaukovalot ja avustava kaistavahti sisältyvät kokonaisuuteen.

Vakiovarustelu on Lexuksen tapaan muutenkin kattava, pitäen sisällään esimerkiksi sähköisesti koria vasten taittuvat sivupeilit, varashälyttimen, kevytmetallivanteet, mäkilähtöavustimen, peruutuskameran ja 2-alueisen ilmastoinnin.

Uudistunut malli saapuu Suomeen lokakuun aikana. Hinnat alkavat 30 435 eurosta. Parantuneesta varustelusta huolimatta päämyyntimallin CT 200h Comfort kokonaishinta (nyt 33 288 euroa) on hieman laskenut.