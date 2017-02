Maasturi, jossa on peräti 45 sentin maavara

Mercedes-Benz G-sarja.

Mercedes-Benz G-sarjan tekniikka, ajo- ja käyttömukavuus sekä käytännöllisyys tekevät G-sarjasta ikonin maastureiden segmentissä. Erikoismalli G 500 4x4² (”squared”) on tätä vielä potenssiin kaksi, lupaa Mersu tiedotteessaan.

-Mutaa, hiekkaa, jäätä, lunta tai vettä. Mitä vaativammat olosuhteet, sitä enemmän G 500 4x4² on elementissään.

Infrastar Oy:llä on ollut käytössä G 500 4x4² työnjohto- ja huoltotehtävissä muutaman kuukauden ajan.

-Hankimme G-sarjan nimenomaan riittävien maasto-ominaisuuksien vuoksi ja auto täyttää ne helposti, kertoo Infrastar Oy:n toimitusjohtaja Vesa Koivistoinen.

G 500 4x4² johdattaa paikkoihin, joihin muut eivät pääse perässä. Sille antavat äärimmäisen kiipeilykyvyn 6x6-mallista otetut portaaliakselit, jotka mahdollistavat auton peräti 45 cm:n maavaran. Etenemisen varmistavat lisäksi jatkuva neliveto, jakovaihteisto alennusvaihteella ja kolme sataprosenttista ajon aikana kytkettävissä olevaa tasauspyörästölukkoa.V8-moottorien uutta sukupolvea edustava nelilitrainen voimanlähde tarjoaa vähintäänkin riittävän tehon ja väännön muhkealle autolle. Isosta koosta huolimatta auton helppokäyttöisyys ja toimivuus saavat Vesa Koivistoiselta erityistä kiitosta.

-Autoa on helppo käyttää. Alennusvaihteisto ja tasauspyörästöjen lukitukset eivät jätä toivomisen varaa, ne toimivat aina, Koivistoinen kehuu.

G 500 4x4 ² -mallin suurin nousukyky on jopa 100 prosenttia. Se säilyttää vakautensa jopa 47 asteen kallistumassa ja voi selvitä jopa 100 senttimetriä syvän veden ylityksestä.

G-sarjan lanseerausvuodesta 1979 lähtien lähes muuttumattomana säilynyt auton ulkopuolen design on pitänyt pintansa trendien tullessa ja mennessä. Auton erillisrunko valmistetaan neljä millimetriä paksusta teräspellistä, ja siinä on yli 6400 hitsauspistettä. Infrastar Oy:n G-sarja on rekisteröity kuorma-autoksi, jolloin autovero on jäänyt pois. G-sarjan saa rekisteröityä myös henkilöautoksi.