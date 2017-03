MAN ja CNL tuovat sähkökuorma-autot jakelukuljetuksiin

MAN Truck & Bus ja CNL allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyöstä helmikuussa ja yhteistyösopimuksen allekirjoituksen yhteydessä MAN esitteli uuden, kaupunkien jakeluliikenteeseen tarkoitetun täyssähköisen kuorma-auton prototyypin. Osana yhteistyötä CNL:n kanssa MAN valmistaa testiajoneuvot yhdeksän CNL-jäsenyrityksen käyttöön vuoden 2017 lopulla. CNL on suunnitellut käyttävänsä sähkökuorma-autoja kaupunkien jakelukuljetuksissa vuodesta 2020 alkaen.

MAN Truck & Bus on puolestaan työskennellyt uusien kaupunkiympäristöihin soveltuvien kuljetus- ja jäteautokonseptien parissa jo vuodesta 2009 alkaen. Kaupunkialueiden haasteena on yhä terveellisen ilmaston ja elämänlaadun yhteensovittaminen kaupunkien jakelukuljetusten kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on aktiivisesti vähentää kaupunkiliikenteen päästöjä.

MAN Truck & Bus esitteli jo vuonna 2012 MAN Metropolis -konseptiajoneuvon. Täysin sähköinen 26 tonnin jäteauto oli CO2-vapaa ja erittäin hiljainen, joten se soveltui erinomaisesti myös yöajoon kaupunkien keskustoissa. Auton toimintasäde oli 150 kilometriä latauksella.

Käytännön kokemukset toivat paljon arvokasta tietoa seuraaviin projekteihin. Metropolis sai testaajilta paljon positiivista palautetta ajettavuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. Käytännössä se osoittautui moniin käyttötarkoituksiin muuntuvaksi ajoneuvoksi. Auto säästi polttoainekustannuksissa 80 % verrattuna dieselkäyttöiseen kuorma-autoon.

MAN esitteli Metropolis-konseptin seuraavan kehitysmallin IAA-näyttelyssä 2016. Tällä kertaa kyseessä oli puhtaasti sähkökäyttöinen kuorma-auto yöaikaan tapahtuviin kaupunkijakeluihin, kuten päivittäistavarakaupan elintarvikekuljetuksiin.

Teknisesti auto perustuu 18 tonnin painoiseen TGS 4X2 BLS-TS kuorma-autoon. Auto on optimoitu yksi- tai kaksiakselisten puoliperävaunujen vetoon ja kaupunkikuljetuksiin: se on päästötön, lähes äänetön, hyvä ajettava, tilava ja omamassaltaan kevyt. MAN City-Truck -konseptiauton voimanlähteenä on 250 kilowattinen ja 2700 Nm tuottava sähkömoottori. Teho siirtyy taka-akselille suoraan ilman vaihdelaatikkoa. Lisälaitteet kuten sähköinen ohjaustehostin, paineilmakompressori ja ilmastointilaitteet toimivat sähköisesti ja niitä ohjaa energianhallintajärjestelmä, jotta saadaan optimaalinen energiansäästö.

Litium-ioni akut on sijoitettu ohjaamon alle, jossa normaalisti olisi dieselmoottori. Akusto latautuu täyteen yön aikana mutta käytettävissä on myös auton käytönaikainen lataus. Tämä pikalataus on esimerkiksi käytössä, silloin kun kuljettaja pitää tauon tai autoa lastataan tai lastia puretaan. Täyteen ladattuna perävaunuyhdistelmällä voi ajaa käytöstä riippuen jopa 200 kilometriä päivässä. Ajoneuvon hyötykuorma on sama kuin perinteisellä dieselmoottorilla varustetulla TGS-kuorma-autolla.

Yhdeksän CNL:n jäsenyritystä alkaa testaamaan sähkökäyttöisiä kuorma-autoja vuoden 2017 lopulla. Perusajoneuvo on MAN TGM 6X2-alusta varustettuna vaihtokuormatilalla. Käytännön testeistä saatavat tulokset auttavat MANia sarjatuotantomallin jatkokehittelyssä.

Sähkökuorma-autot ovat vain yksi osa MANin kantakaupunkien sähköisen liikkumisen strategiaa, ja joiden sarjatuotanto alkaa vuoden 2021 alkupuolella. MAN esittelee vuonna 2018 esituotantoversion kaupunkiliikenteeseen suunnitellusta täysin sähkökäyttöisestä bussista (BEV-bussi) ja niiden sarjatuotanto on suunniteltu alkavaksi vuonna 2019.

Osana Volkswagen-konsernia MAN voi hyödyntää synergiaetuja ja henkilöautojen kehityksessä käytettyä teknologiaa. MAN eTruck sähkökuorma-autojen sarjavalmistus on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

MAN Truck & Busin yhteistyösopimus käynnistää sähkökäyttöisten kuorma-autojen käyttöönoton keskiraskaassa ja raskaassa jakeluliikenteessä (kokonaispaino 12–26 tonnia). Sopimus MAN Truck & Busin ja CNL-jäsenyritysten välillä allekirjoitettiin MANin tehtailla Steyrissä, jossa valmistetaan MAN TGL ja MAN TGM -jakeluautoja.

MAN TGM -sarjan autojen sähkökäyttöisten versioiden tuotanto on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 lopulla.

-Steyr on täydellinen paikka valmistaa ensimmäiset sähkökuorma-autot, koska myös kuorma-autojen varustelukeskus sijaitsee täällä. MANilla on selkeä kuorma- ja linja-autojen sähköisen liikenteen suunnitelma. Nyt esitellyt sähkökäyttöiset kuorma-automme nähdään liikenteessä vuoden loppuun mennessä, sanoo MAN Truck & Busin hallituksen puheenjohtaja Joachim Deers.

Logistiikka-alan kestävää kehitystä edistävässä Council for Sustainable Logisticsissa (CNL) on mukana 15 Itävallan suurinta kaupan, logistiikkapalveluiden ja tuotannon yritystä, mm. SPAR, METRO, REWE ja Magna Steyr.

-CNL:n ja MANin kumppanuus tarjoaa ihanteellisen mahdollisuuden edelleen kehittää olemassa olevaa teknologiaa sarjatuotannossa, käytännön kokemuksia hyödyntäen. Tämä auttaa meitä myös kehittämään uutta tuotevalikoimaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, lisää MANin tutkimuksesta ja kehityksestä sekä tuotannosta ja logistiikasta vastaava Carsten Intra.

Teknisten kenttätestien lisäksi projektissa kehitetään sähkökäyttöisten kuorma-autojen tarvitsemia palveluita. Tarvetta on paljon muullekin kuin pelkille huoltopalveluille. Intra ennakoikin valmistajien tarjoavan tulevaisuudessa nykyistä kattavampaa tukea.

-Sähköisessä liikkumisessa painopiste on tehokkaan operatiivisen neuvonnan ja tuen antamisessa. Näillä varmistetaan, että asiakas saa juuri oikeanlaisen kuljetuspalvelun hänen tarpeisiinsa. Valmistajina meidän täytyy panna enemmän painoa asiakastarpeiden analysointiin, Intra lisää.