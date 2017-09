Matkailuauton talvikäyttö kasvaa – painava lasti vaatii kunnon talvirenkaat

Yhä useampi haluaa nauttia matkailuauton suomasta vapaudesta myös talvella. Se, miten talvirenkaita asuntoautossa tulee talvisin käyttää, määräytyy lain mukaan auton painon perusteella.

Matkailuautojen myynti on kasvanut reippaasti parin viime vuoden aikana samalla kun asuntovaunujen suosio on hiipunut. Matkailuautobuumin taustalla on liikkumisen helppous ja joustavuus. Liikenteessä asuntoautoa on huomattavasti ketterämpi pyöritellä kuin pitkää auton ja asuntovaunun yhdistelmää.

Matkailuauton käyttö ei rajoitu enää kesään vaan sillä halutaan reissuun myös talvella, jolloin se luonnollisesti vaatii alleen keliin sopivat talvirenkaat.

Kevyempiin, kokonaispainoltaan alle 3 500 kilon asuntoautoihin pätevät täysin samat määräykset kuin henkilö- ja pakettiautoihin. Auton alle tarvitaan neljä talvirengasta joulukuun alusta helmikuun loppuun ja muulloinkin, jos tarve niin vaatii.

Määräykset muuttuvat, kun matkailuauton paino kasvaa yli 3 500 kilon. Tällöin laki sallii joulu– helmikuussa liikenteeseen myös matkailuautot, joissa talvirenkaat on asennettu ainoastaan vetäville akseleille (pois lukien ohjaavat vetävät akselit). Näissä renkaissa pääurien syvyys on oltava vähintään viisi millimetriä, muilla akseleilla renkaiden minimisyvyys on kolme milliä. Jos yli 3 500 kiloa painava auto on siis takavetoinen, lain mukaan riittää, että talvirenkaat ovat vain takana.

– Me suosittelemme talvirenkaita matkailuauton kaikille akseleille, myös yli 3 500 kiloa painavissa autoissa. Perusteena on turvallisuus. Jos talvirenkaat ovat talvikeleillä vain takana, niin liukkaalla painava auto alkaa kaarteessa herkästi aliohjata, koska etuakselilta loppuu pito. Aliohjaavassa tilassa painava auto siis puskee eikä tottele ohjausta, ja usein tämä merkitsee tieltä suistumista, opastaa Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri.