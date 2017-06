Mercedes-Benz 300 SL Roadster esiteltiin 60 vuotta sitten

Vuoden 2017 autokevään tähti, Mercedes-AMG GT Roadster (R 190), ei syntynyt tyhjiöön. Menestyksekkään mallisarjan perusta laskettiin hieman yli 60 vuotta sitten, kun Mercedes-Benz 300 SL Roadster (W 198) esiteltiin ensi kertaa yleisölle Geneven autonäyttelyssä.

Aikansa avokattoinen superurheiluauto jatkoi innostuneen vastaanoton saaneen ”lokinsiipisen” 300 SL Coupén jalanjäljissä. Coupéta oli valmistettu vuodesta 1954, ja se oli synnyttänyt varsinkin Yhdysvalloissa kovia odotuksia pian odotettavasta avokattoisesta versiosta. Uuden 300 SL Roadsterin julkistaminen olikin hyvin ajoitettu ja suunniteltu mediakampanja. Ensimmäiset David Douglas Duncanin ottamat kuvat uutuudesta julkaistiin Colliers Magazinen lokakuun 1956 numerossa. Virallinen ensiesittely tapahtui Genevessä maaliskuussa 1957.

Klassikon aseman saavuttaneen SL-malliston juuret ovat vuodessa 1952, jolloin Mercedes-Benz palasi autourheiluun ensi kertaa sitten toisen maailmansodan. 300 SL-kilpamallista (W 194) kehitetty 300 SL ”lokinsiipi” debytoi New Yorkin autonäyttelyssä 1954 yhdessä 190 SL -prototyypin kanssa.

Mercedes-Benzin kehityspäällikkö Karl Wilfert esitti jo 20.2.1954 myös 300 SL Roadster –version valmistamista. Muotoilija Friedrich Geigerin piirtämät ensimmäiset luonnokset autosta valmistuivat nopeasti ja esiteltiin 5.5.1954. Kuukautta myöhemmin, 2. kesäkuuta, yhtiön hallitus näytti vihreää valoa kahden testiauton ja yhden esittelykappaleen valmistamiselle. Vihdoin heinäkuussa 1955 yhtiö päätti ”avokattoisen 300 SL Roadsterin tuotannosta ja lisätyövoiman palkkaamisesta tähän tarkoitukseen, mikäli se on välttämätöntä”.

Lokinsiipisen Coupén muuttaminen avokattoiseksi Roadsteriksi vaati runsaasti teknisiä muutoksia. Korin molemmat kyljet suunniteltiin uudelleen, jotta niissä voitiin käyttää perinteisesti avautuvia ovia rungon vääntölujuuden kärsimättä. Muutoksia tehtiin myös korin takaosassa, jolloin autoon saatiin käytännöllinen tavaratila. Taka-akselin rakenteeksi valikoitui yksinivelisen heiluriakselin ja yhden tasausjousen muodostama kokonaisuus. Muutosten johdosta auton paino kasvoi 120 kiloa.

Roadsterin ajo-ominaisuudet osoittautuivat ilmiömäisiksi. Mercedes-Benzin testi-insinöörin Erich Waxenbergerin raportti puhuu puolestaan:

-300 SL Roadster on urheilujousituksella paljon parempi käsiteltävä kuin 300 SL Coupé, jossa on kaksinivelinen taka-akseli. Vahva taipumus yliohjautumiseen on vaihtunut lieväksi aliohjautuvuudeksi, joten tämän auton rajoja voi kokeilla turvallisesti hyvinkin lyhyessä ajassa. Ajokäyttäytymisen suhteen 300 SL Roadster sijoittuu jonnekin GP-kilpa-auton ja 300 SLR:n väliin, Waxenberger summasi. Maaliskuussa 1961 käsiteltävyys parani entisestään, kun kaikki pyörät varustettiin levyjarruilla.

Tänään 300 SL Roadster on yksi halutuimmista, mutta myös harvinaisimmista Mercedes-Benzin valmistamista urheiluautoklassikoista. Huippukuntoisen ja mahdollisimman lähellä alkuperäistä olevan autoyksilön hinta liikkuu noin miljoonassa eurossa.