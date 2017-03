Mercedes- Benz E All-Terrain: täysilmajousitus vakiona

Korotetun maavaran ja kookkaiden pyörien ansiosta Mercedes-Benz E All-Terrain on kotoaan kaikenlaisilla teillä. E-sarjan All-Terrain-mallin ulkonäköä luonnehtivat voimakas SUV-tyylinen, kaksilamellinen etusäleikkö Mercedes-tähtineen, erottuva etupuskuri ja kolmiosainen takapuskuri. Edessä ja takana on vakiovarusteena optiset pohjapanssarit ja korin alareunoissa sekä lokasuojissa musta suojakehys.

All-Terrain-mallin aloitusversio on E 220 d 4Matic, joka tarjoaa tehoa 143 kW (194 hv) ja vääntöä 400 Nm/1600­–2800 rpm. Keskikulutus jää 5,1 litraan ja CO2-päästöt vastaavasti 137 grammaan kilometrillä. Mallisto täydentyy myöhemmin 6-sylinterisellä dieselvaihtoehdolla. Molemmissa malleissa on vakiovarusteena 9G-Tronic-automaattivaihteisto.

E-sarjan All-Terrain on 29 milliä korkeampi kuin normaali E-sarjan farmarimalli. Korkeuserosta 14 milliä on peräisin suuremmasta rengaskoosta ja 15 milliä All-Terrainin ilmajousituksen korkeammasta normaalitasosta. All-Terrainin ilmajousituksessa on kolme korotustasoa 0–35 millin välillä. Kuljettaja voi valita korkeimman tason käsin keskikonsolin kytkimestä riippumatta siitä, mikä ajo-ohjelma on käytössä.

Air Body Control (täysilmajousitus) säätää iskunvaimennusta ja jousituksen jäykkyyttä yksilöllisesti jokaisen pyörän osalta. Jousituksen säätö tapahtuu jousituksen ilmakammioiden säiliötilavuutta muuttamalla. Säiliön tilavuutta pienentämällä jousitus jäykistyy ja tilavuutta lisättäessä jousitus pehmenee. Ilmajousitus kykenee muuttamaan auton korkeutta. Vastaavasti jousituksen avulla auton maavaraa voidaan korottaa huonoilla teillä liikuttaessa.

Millisekunneissa järjestelmä kykenee muuttamaan jousituksen jäykkyyttä sisään- ja ulosjoustoissa eri anturien antamien tietojen perusteella. Jokaisen pyörän liikettä valvotaan pyöräkohtaisilla antureilla. Näiden neljän anturin lisäksi järjestelmä saa informaatiota ajovakauden- ja pidonhallintajärjestelmästä (ESP), kahdelta G-anturilla (pysty- ja vaakasuuntainen korin liike), korin kiertokulma-anturilta (YAW) sekä ohjauspyörän kulma- ja liikenopeusantureilta. Antureista tärkein on ohjauspyörän liikenopeusanturi, jonka perusteella Dynamic Body Controlin ohjainjärjestelmä voi muutamia millisekunteja ennen korin liikettä ennakoida iskunvaimentimien säätötarpeen.

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic All-Terrainin suositushinta ilman paikkakuntakohtaisia toimituskuluja on 69 979 €