Mercedes-Benz esittäytyi näyttävästi kuluttajateknologiamessuilla

Mercedes-Benzin osastolla Las Vegasin CES-messuilla keskiössä on sähköinen liikenne. Kuvassa uuden sukupolven sähköauto Generation EQ-malliston ensimmäinen prototyyppi.

Mercedes-Benz esittäytyi näyttävästi Las Vegasin CES-kuluttajateknologiamessuilla. Näyttelyosasto oli rakennettu yhtiön uuden CASE-toimintastrategian saavutusten ympärille huomioimaan käynnissä olevat ja tulevat megatrendit, joissa Mercedes-Benzillä on jo johtava rooli: ajoneuvojen välinen verkottuminen, autonomisen ajamisen läpimurto, autojen uudet joustavat käyttö- ja omistusmuodot sekä sähköisen liikenteen kehittyminen.

-Käsityksemme liikkumisesta muuttuvat seuraavan 5–10 vuoden aikana enemmän kuin menneenä 50 vuotena yhteensä, Mercedes-Benzin tutkimus- ja kehitysjohtaja Ola Källenius huomauttaa.

-CASE-strategiamme auttaa meitä muovaamaan liikkumisen ja liikenteen tulevaisuutta. Tavoitteemme on tehdä autosta tulevaisuuden liikkumiskonseptien testialusta ja tila, joka tarjoaa täysin digitaalisen käyttäjäkokemuksen. Tulevaisuuden ajoneuvon on oltava verkottunut, autonominen, päästötön ja mahdollistettava jakamistalouden toimintamallit.

Las Vegasissa esittäytyivät ensimmäistä kertaa Mercedes-Benzin Concept EQ -sähköauto sekä Mercedes-Benz Vision Van -pakettiautokonsepti. Concept EQ on urheilullinen SUV-tyylinen crossover. Tältä pohjalta Mercedes-Benz aikoo esitellä yli kymmenen uutta sähköautomallia 2020-luvulle tultaessa. Vision Van puolestaan on maailman ensimmäinen pakettiauto, joka yhdistää digitaalisesti koko kuljetusketjun aina tilaajasta jakelukeskukseen saakka. Ensimmäisenä pakettiautona koskaan siinä on myös täysin automatisoitu tavaratila sekä integroidut drooni-robottilennokit niin sanottuihin ”viimeisen kilometrin” tavarakuljetuksiin. Täyssähköisen Vision Vanin toimintamatka on 270 kilometriä.