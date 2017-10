Mercedes-Benz GLC F-CELL-lataushybridi esituotantoon, voimanlähteinä vetypolttokenno ja litiumioniakku

-Monivuotinen kokemuksemme polttokennoteknologiasta kantaa hedelmää GLC F-CELL-mallissamme. Pitkä toimintamatka sähköllä, lyhyt tankkausaika ja SUVin jokapäiväinen hyvä käytettävyys tekevät siitä täydellisen ajoneuvon. Tämä kaikki on mahdollista, koska olemme onnistuneet kehittämään polttokennojärjestelmän erittäin kompaktin kokoiseksi. Toinen maailmanluokan uutuus on litiumioni-lisäakku, joka voidaan ladata vaivattomasti plug-in-teknologialla, Mercedes-Benzin tutkimus- ja kehitysjohtaja Ola Källenius sanoo.

GLC F-CELL-autot ovat maailman ensimmäiset polttokennokäyttöiset ajoneuvot, jotka saavat lisäenergiaa ulkoisesta virtalähteestä ladattavasta litiumioniakusta. Kahden energialähteen älykäs yhteiskäyttö takaa aidon sähköisen ajokokemuksen nollatason paikallispäästöillä.

Polttokennojärjestelmä on täysin uusi ja kehitetty yhdessä Daimlerin yritysyhteistyöverkoston kanssa. Järjestelmän yhteisteho on 147 kW (200 hv) ja maksimivääntö 350 Nm. Verrattuna vuodesta 2010 saakka myynnissä olleeseen B-sarjan F-CELL-versioon teho on kasvanut noin 40 prosenttia. Moottori- polttokennojärjestelmän koko on pienentynyt 30 prosenttia, ja se on voitu ensi kertaa asentaa normaaliin moottoritilaan ja kiinnittää perinteisen moottorin kiinnityspisteisiin. Platinan tarve polttokennossa on 90 prosenttia pienempi kuin ennen, mikä alentaa valmistuskustannuksia ja säästää arvokkaita raaka-aineita.

Esituotantosarjan autoissa on kapasiteetiltaan 13,8 kWh:n tehoinen litiumioniakku, joka toimii sähkömoottorin varavoimalähteenä. Ensimmäistä kertaa se voidaan ladata myös ulkoisesta virtalähteestä. Ajomoottori ja –akku on tilaa säästäen sijoitettu SUVin takaosaan. Integroitujen, 7,2 kW:n tehoisten laturien avulla akku voidaan ladata normaalista kotitalouspistorasiasta, wallbox-latauspisteestä tai julkisesta latauspisteestä. Latausaika on noin 1,5 tuntia.

Vety tankataan kahteen hiilikuituvahvisteiseen säiliöön, joiden kapasiteetti on yhteensä 4,4 kiloa. Polttoainejärjestelmän paine on 700 baria, ja vetytankkaus kestää vain kolme minuuttia – suunnilleen yhtä kauan kuin normaalin polttomoottoriauton tankkaus. Koska sähköisessä voimajärjestelmässä ei tarvita kardaaniakselia, toinen säiliöistä mahtuu auton lattian alle. Toinen säiliö on sijoitettu takaistuimen alle.

GLC Plug-in Hybrid –mallin tapaan käytössä on kolme eri ajotilaa: Eco, Comfort ja Sport. Eco-tilassa sähkön kulutus on minimoitu. Comfort-tila vaikuttaa paitsi ajamiseen, myös esimerkiksi automaatti-ilmastoinnin toimintaan. Sport-tila käyttää auton hybridijärjestelmää optimaalisesti parhaan urheilullisen suorituskyvyn takaamiseksi.

GLC F-CELL on ensimmäinen vetypolttokennoauto, jossa myös energiajärjestelmän toimintaa voi säädellä neljällä tasolla. Hybrid-tilassa auto käyttää molempia energialähteitään. Polttokenno toimii normaalitilanteissa optimaalisella tehoalueella, ja tehon tarpeen kasvaessa akku tarjoaa käyttöön lisäenergiaa. F-CELL-tilassa korkeajänniteakun varaustaso pysyy vakaana polttokennon tuottamalla energialla. Auto käy lähes pelkästään vetyenergialla, jolloin akun kapasiteetti voidaan säästää myöhempää tarvetta varten.

Akku-moodissa auto toimii korkeajänniteakun energialla, eikä polttokennoa käytetä lainkaan. Lataus-tilassa järjestelmän toiminnan pääpaino on akun lataamisessa niin, että auton toimintamatkaa voidaan pidentää ja käytössä on lisävoimaa esimerkiksi maastoltaan haastaville reiteille. Kaikissa ajotiloissa auto ottaa talteen lisäenergiaa aina, kun autoa jarrutetaan tai sillä ajetaan tasakaasulla painamatta kaasupoljinta voimakkaasti.

Esisarjan autojen ensiesittelyn jälkeen Daimler valmistelee vahvasti uuden polttokenno-hybridinsä sarjatuotantoa. Autoa varten kehitetään markkinaspesifejä myynti- ja leasing-ratkaisuja. SUV-erikoismalli valmistetaan Bremenissä, ja litiumioniakut toimittaa Daimlerin tytäryhtiö Deutsche Accumotive Kamenzista.