Mercedes-Benz jatkaa kesään taksimyynnin ykkösenä

Mercedes-Benz jatkaa kotimaisen taksimyynnin ykkösmerkkinä lähes sadan auton erolla kakkosena tulevaan Volvoon. Tammi-toukokuun aikana Mercedes-Benz toimitti taksikäyttöön 343 uutta autoa, josta toukokuussa 83 kappaletta. Merkin markkinaosuus on viiden kuukauden jälkeen 27,6 prosenttia. Mercedes-Benzin kappalemääräinen myynti kasvoi alkuvuoden aikana 28 prosenttia. Viimeksi kuluneen vuoden aikana Suomeen on toimitettu 712 uutta Mercedes-Benz-taksia. Taksikaupan ykkösmallin eli Mercedes-Benzin E-sarjan osuus alan koko myynnistä oli 17 prosenttia 212 autolla (+53,6 %). Maan 6. suosituin taksimalli on Sprinter 60 myydyllä autolla.