Mercedes-Benz loisti premium-myynnissä

Mercedes-Benzin kevätkausi on ollut menestyksekäs kaikilla mittareilla. Markkinaosuus viiden kuukauden jälkeen on lähes 5,4 prosenttia eli ainoana premium-automerkkinä yli 5 prosentin lukemissa. Viiden kuukauden aikana on myyty 2878 uutta Mercedes-Benz-henkilöautoa – 300 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Mercedes-Benzin kasvuprosentti on 11,7 prosenttia, mikä on 3. korkein lukema maan kymmenen suosituimman henkilöautomerkin joukossa. Toukokuun luvut olivat 625 autoa ja 5,7 % osuus autokaupasta. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna tähtimerkin kasvuprosentti oli huimat 33,8 %.

Eniten myyty malli on E-sarja, jota on ensirekisteröity viidessä kuukaudessa 742 kappaletta (+119,5 %). Toukokuussa myytiin 181 uutta E-sarjalaista eli lähes kolme kertaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Hyvässä vauhdissa ovat Uudessakaupungissakin valmistettavat A-sarja (394 kpl) ja GLC (288 kpl). Aivan sen kannassa tulee CLA 287 myydyllä autolla. Yritysmyynnin osuus on viidessä kuukaudessa 747 autoa (+10,3 %). Yritysmyynnissä suosituimmat ovat E- ja C-sarjat.

Uusia Mercedes-Benz-pakettiautoja on ensirekisteröity viidessä kuukaudessa 832 kappaletta, ja markkinaosuus on 12 prosenttia. Kappalemääräisesti myynti on lisääntynyt 119 autolla eli 13 %. Vito on maan 4. kysytyin pakettiautomalli 542 autolla ja 7,8 prosentin osuudella, Sprinter puolestaan 9. sijalla (213 kpl, 3,1 %). Kasvutahti oli Vitolla 11,5 ja Sprinterillä 17,7 %.