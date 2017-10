Mersulta odotettavissa vahva sähköautojen tuoteperhe

EQA-konsepti.

Mercedes-Benz avasi Pariisin autonäyttelyssä syksyllä 2016 kokonaan uuden luvun sähköautoilun kehityksessä esittelemällä Concept EQ -konseptiauton. Se oli ensimmäinen vihje uudesta EQ-sähköautojen tuoteperheestä, joka markkinoille saapuessaan laajenee nopeasti. Ensimmäinen myyntiin tuleva auto on vuonna 2019 esiteltävä EQC, joka pohjautuu vahvasti Pariisissa nähtyyn urheilulliseen coupe-henkiseen EQ SUV-konseptiin. Vuoteen 2022 mennessä Mercedes-Benz tulee tuomaan markkinoille yli kymmenen sähköautomallia. Sähköautojen EQ-tuoteperhe on lisä Mercedes-Benzin laajenevaan henkilöautomallistoon, mutta se ei vähennä Daimlerin osalta polttomoottoreiden jatkuvaa määrätietoista tuotekehitystä myös jatkossa.

Juuri päättyneessä Frankfurtin autonäyttelyssä Mercedes toi parrasvaloihin ensimmäisen Mercedes-Benzin kompaktiluokan täyssähköisen konseptiautonsa, joka samalla kertoo viitteitä EQ-malliston laajenemisesta myös pienempiin autoihin. Hyvin dynaamisen ja sulavalinjaisen EQA-nimeä kantavan konseptimallin mitat ovat (pituus/leveys/korkeus) 4285/1810/1428 milliä ja akseliväli kokoluokassa ylellinen 2729 milliä. Uuden Sensual Purity-muotoilufilosofian mukaisesti Mercedes-Benzin kompaktimalleille tyypilliset terävät kulmat ja linjat on karsittu minimiin. EQA edustaa sähköautojen uutta estetiikkaa, jota korostavat näyttävä alubeam-ulkoväri, laaja panoraama-lasikatto, lyhyet ylitykset, spiraalimaiset laserkuituvalot sekä näyttävät 20-tuumaiset pyörät.

-Concept EQA:ssa yhdistyvät vaikuttava dynaaminen suorituskyky ja pitkä toimintamatka, ja auton erityisesti sähköautojamme varten kehitetty oma erityinen perusrakenne”, Mercedes-Benzin tutkimus- ja kehitysjohtaja Ola Källenius määrittää.

Akut täyteen vaikka langattomasti, pikalataus alle kymmenessä minuutissa

Konseptimallin voimalinja perustuu etu- ja taka-akseleille sijoitettuun kahteen sähkömoottoriin, joiden yhteisteho on yli 200 kW ja maksimivääntö yli 500 Nm. Auto kiihtyy 0-100 kilometriin noin 5 sekunnissa.

Kahteen moottoriin perustuva nelivetoratkaisu takaa vaivattoman dynaamisen ja erittäin turvallisen ajokokemuksen. Vääntömomentti jakautuu akseleiden välillä aina kulloisenkin tarpeen ja kuljettajan valitseman ajotilan (Sport/Sport Plus) mukaisesti. Akut on sijoitettu akseleiden väliin lattian alle, joten auton painopiste jää ihanteellisen alas.

Concept EQA voidaan ladata joko langattomasti induktiolatauksella tai perinteisistä wallbox-tyyppisistä latauspisteistä. Toimintamatka on jopa noin 400 kilometriä, auton asennettujen ajoakkujen määrästä riippuen. Myös pikalataus on mahdollinen, jolloin alle 10 minuutin latauksella saavutetaan noin 100 kilometrin toimintamatka. Tehokkaan litiumioniakun on valmistanut Daimlerin tytäryhtiö Deutsche Accumotive. Modulaarisen rakenteensa ansiosta akun kapasiteetti on yli 60 kWh.

EQ kehittyy omaksi sähköisen liikkumisen ekosysteemiksi

EQ-tuotemerkki tarjoaa jatkossa kokonaisen oman sähköisen liikkumisen ekosysteemin: tuotteet, palvelut, teknologiat ja innovaatiot. Tuotevalikoima tulee kattamaan sähköautot ja niiden latauspisteet, erilaiset latauspalvelut sekä kotien energiavarastointiin tarkoitetut järjestelmät. EQ vastaa näin itse heittämäänsä haasteeseen, sillä EQ on johdettu sanoista Electric Intelligence.

Yksi esimerkki tästä on visio sähköauton ”saumattomasta latauksesta”: Mercedes me -palveluun perustuva lataustapa on suunniteltu asiakkaan tarpeista lähtien. Se mahdollistaa auton lataaminen missä latauspisteessä tahansa, ja ladattu energia voidaan maksaa nopeasti ja luotettavasti verkkomaksulla.