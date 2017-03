Mersun E Coupe on tyylikäs kokonaisuus

Uusi Mercedes-Benzin E Coupé toteuttaa muotoilullaan Daimlerin muotoilujohtaja Gordon Wagenerin johdolla ideoimaa Sensual Purity- muotoilufilosofiaa. Muotoilusuuntauksen ensimmäinen edustaja oli A Class -konsepti vuodelta 2011, joka vuotta myöhemmin kehittyi A-sarjan tuotantomalliksi. Tämän jälkeen uusimman muotolinjauksen kaksiovisia tyylinäytteitä ovat olleet AMG GT sekä S- ja C-sarjan Coupet. Uusi, pehmeä linjainen E Coupé edustaa tuoreilla muodoillaan brändin muotoilun seuraavaa kehitysvaihetta.

Mercedes-Benzin uuden E-Coupén mitat ovat (pituus/leveys/korkeus): 4826/1860/1430 milliä. Pituus on kasvanut malliuudistuksessa 123, leveys 74 ja korkeuskin 33 milliä. Auto on suunniteltu neljälle matkustajalle, joilla on käytössään aikaisempaa selvästi väljempi matkustamo. Akseliväli (2873 mm) on peräti 113 milliä pidempi kuin ennen. Takaistuimella on jalkatilaa 74 ja pääntilaa 15 milliä enemmän. Hartiatila etupenkillä on kasvanut 50 ja pääntila 18 milliä.

E-Coupén moottorivalikoimassa on aluksi neljä mallia: E 220 d, E 200, E 300 sekä E 400 4Matic. Nelisylinterinen turbodieselvaihtoehto erottuu erinomaisella suorituskyvyllään ja taloudellisuudellaan: teho on 143 kW/194 hv, mutta keskikulutus jää vain 4 litraan/100 km ja CO2-päästöt 106 gramman kilometrillä! Kaikkien moottorin yhteydessä on vakiovarusteena 9G-Tronic-automaattivaihteisto.

Malliston edullisin versio on uudella 194 hevosvoimaisella dieselmoottorilla ja 9-portaisella automaattivaihteistolla varustettu 220 d A Coupé, jonka suositushinta ilman paikkakuntakohtaisia toimituskuluja on 55 943 €. Vakiovarusteisiin kuuluvat mm. LED High Performance- ajovalot, Tempomat-vakionopeudensäädin, selektiviisellä iskunvaimennuksella varustettu Agility Control-jousitus, 2-vyöhykkeinen Thermatic-ilmastointi, sadetunnistin, Magic Vision Control- lämmitettävä lasinpesujärjestelmä, 64:llä valinnaisella värillä toteutettu tunnelmavalaistus.