Mersun uutuudet kuuluvat unelma-autojen sarjaan

Mercedes-Benzin lippulaivamalli S-sarja täydentyi Frankfurtin autonäyttelyssä esitellyillä Coupélla ja Cabrioletilla. Urheilullisen muotoilun lisäksi tarjolla ovat samat innovaatiot kuin S-sarjan sedanissa: kokonaan uudet tai toiminnoiltaan kehittyneet turvajärjestelmät, modernit ajonhallintajärjestelmät, kojelaudan Widescreen Cockpit -näyttö- ja käyttöliittymä, uuden sukupolven ohjauspyörät integroiduilla hipaisunäppäimillä sekä uusimman sukupolven infotainment-järjestelmät.

Monet S-sarjan eksklusiivisimmista varusteista kuuluvat S -Coupén ja S-Cabrioletin vakiovarustukseen. Uudet OLED-takavalot (Organic Light Emitting Diode) koostuvat 66:sta erittäin ohuesta OLED-diodista, joiden pintaan on printattu ohut kerros valoa sähkön vaikutuksesta tuottavaa orgaanista ainetta. Valokuvio on kirkas ja kaikkiin suuntaan hyvin yhtenäinen. OLED-teknologialla valoille ja koko autolle voidaan muodostaa omat ja ainutlaatuiset päivä- ja yöilmeet. Esimerkiksi autoa lukittaessa valot sykkivät dynaamisesti ja himmenevät vähitellen kokonaan.

Matkustamon sisustukseen on saatavana aitoa puuta (kolme uutta sävyä) sekä kolme uutta istuin- ja oviverhousvaihtoehtoa, esimerkiksi designo Exclusive nappa AMG Line Plus -posliinisävyssä. Näyttävä Widescreen Cockpit -laajakuvanäyttö koostuu kahdesta korkearesoluutioisesta ja kirkkaasta näytöstä (halkaisija 31,2 senttiä), joiden lasipinta on yhtenäinen. Digitaalinäytön helposti vaihdettavat tyylivaihtoehdot ovat Classic, Sporty ja Progressive.

Molemmissa malleissa nähdään niin ikään uudet ohjauspyörät, joiden kosketusnäppäimet reagoivat pyyhkäisyliikkeisiin kuten älypuhelimissa. Näin kuljettaja voi ohjata auton eri toimintoja irrottamatta käsiään ohjauspyörältä. Uutuutena myös Distronic-etäisyysavustinta ja vakionopeudensäädintä käytetään ohjauspyörän painikkeilla.

S-sarjan autojen infotainment-järjestelmää voidaan käyttää keskikonsolin touchpad-ohjaimella sekä Linguatronic-puheohjauksen äänikomennoilla. Ääniohjausta on ensi kertaa laajennettu käsittämään myös auton eri toiminnot: ilmastointi, istuinlämmitys- ja -tuuletus, sisävalaistuksen ohjaaminen, matkustamon parfymointi sekä sisäilman ionisointi, istuimen hierontatoiminnot sekä HUD-heijastusnäyttö. Kielialueesta ja auton varustelusta riippuen käytettävissä on jopa 450 erilaista äänikomentoa.

Uusimman sukupolven Comand Online tarjoaa nopean kovalevyperusteisen 3D-navigoinnin topografisella karttanäytöllä, jossa rakennukset ja kohteet näkyvät selkeinä kolmiulotteisina kuvina.

S-Coupén ja S-Cabrioletin ENERGIZING-järjestelmä yhdistää auton eri mukavuusjärjestelmät toisiinsa (parfymointi, istuinten lämmitys, tuuletus ja hieronta sekä valaistus ja äänentoisto) ja mahdollistaa omien mieltymysten ja tarpeiden mukaisten mukavuusasetusten valitsemisen. Tarjolla on kuusi vaihtoehtoista ohjelmaa: Freshness, Warmth, Vitality, Joy, Comfort sekä Training, joka sisältää kolme eritasoista harjoitetta. Kukin ohjelma kestää 10 minuuttia, ja sitä tuetaan näytön grafiikalla ja ohjelmaan sopivalla musiikilla.

S 560 Coupén ja S 560 Cabrioletin uusi V8-kaksoiturbomoottori on lajissaan yksi maailman taloudellisimmista ja kuluttaa jopa 8 prosenttia vähemmän polttoainetta kuin edeltäjänsä. Kulutuksen alentamiseksi CAMTRONIC-järjestelmän ohjaamana puolet moottorin sylintereistä lepää ajettaessa osakuormalla (vain Coupéssa). Moottorin teho on 345 kW (469 hv) ja huippuvääntö 700 Nm.

S 450 Coupén V6-bensiinimoottori tuottaa 270 kW (367 hv) tehon, ja keskikulutus on 8,9 l/100 km. Moottorin taloudellisuutta parantaa ajotilanteen ja akun varaustason niin salliessa käyttöön otettava ”rullaustoiminto”: polttomoottori siirtyy tyhjäkäynnille ja auto rullaa säästäen polttoainetta. Uusia varusteita S 450:ssä ovat myös 9G-Tronic-automaattivaihteisto sekä bensiinin hiukkassuodatin.