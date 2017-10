Näkemyksiä tulevaisuudesta Smartin tapaan

Frankfurtin autonäyttelyssä esitelty smart vision EQ fortwo on uusi näkemys paitsi vuoden 2030 kaupunkiliikenteestä, myös yksilöllisestä, joustavasta ja tehokkaasta julkisesta liikenteestä. smart vision EQ fortwo liikkuu täysin itsenäisesti, ja matkustajat voivat rentoutua avarassa matkustamossa. Konseptimalli on ensimmäinen Daimlerin julkistama malli, jossa ei ole lainkaan ohjauspyörää ja polkimia. Tässä on auto, joka on helppo tunnistaa ”omaksi”: Black Panel -etusäleikkö sekä laajat heijastuspinnat ovissa tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia auton yksilöintiin sekä autojen yhteiskäyttöpalveluihin.

-smart vision EQ fortwo on visiomme tulevaisuuden kaupunkiliikenteestä ja rohkein yhteiskäyttöautokonsepti koskaan: täysin autonominen, ympäristönsä kanssa kommunikoiva, ystävällinen, perusteellisesti personoitavissa ja, tietenkin, sähkökäyttöinen, smartin pääjohtaja Dr Annette Winkler kuvaa.