Nastat vai kitkat? Ensiliukkailla kumpi tahansa on kesärengasta parempi!

Joulukuussa alkavaan talvirengaspakkoon on vielä aikaa, mutta tulevien päivien sääennusteita kannattaa tarkkailla. Yöpakkasten myötä tienpinnat jäätyvät ja petollinen kuuraliukkaus voi yllättää myös plussakelillä.

Kun ensiliukkaat yllättävät, ollaan renkaidenvaihdossa jo pahasti myöhässä.

-Syksyn märillä keleillä on paras ajaa hyvillä kesärenkailla, jolloin esimerkiksi vesiliirron riski pienenee. Aivan yhtä tärkeää on vaihtaa talvirenkaisiin ennen pakkasia. Yleensä haastavin hetki autoilijalle on juuri syksyn ja talven taitekohdassa, kun tie on paikoin liukas ja paikoin sula, sanoo teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri Nokian Renkailta.

Talvirenkaat saa ja kannattaa vaihtaa heti, kun keli sitä vaatii. Se, laittaako autonsa alle nastalliset vai nastattomat talvirenkaat eli kitkat, on pitkälti makuasia. Lukujen valossa Suomi on vahvasti nastarengaskansaa. Noin neljä viidestä valitsee edelleen nastat.

Nastarengas on voittamaton, kun auto pitää saada pysähtymään nopeasti jään liukastamalla tiellä. Nastojen tuomaa pitoa tarvitaan erityisesti leudoilla talvikeleillä, kun tienpinta on jäinen ja lämpötila nollan asteen tuntumassa.

Kitkat lipsuvat jäällä mutta kovemmilla pakkasilla erot nastallisten ja nastattomien renkaiden välillä tasaantuvat. Myös paljailla, sohjoisilla ja lumisilla talviteillä kitkat rullaavat näppärästi.

-Nastattomia talvirenkaita ostaessa kannattaa varmistaa, että valitsee renkaat, joiden kumisekoitus ja rakenne on kehitetty pohjoisen keleihin. Niin sanotut keskieurooppalaiset kitkarenkaat antavat hyvän märkäpidon, mutta niiden pito talven liukkailla alustoilla on huono, Morri sanoo.

Kitkoihin päätyvä arvostaa todennäköisesti myös miellyttävää ajotuntumaa. Uusimmissa nastarenkaissa rengasääni on saatu erittäin hyvälle tasolle, mutta vielä se ei pärjää hiljaiselle kitkarenkaalle. Paljon ajavalle nastattomien talvirenkaiden pienempi vierintävastus tuntuu mukavasti myös lompakossa.

Nasta- ja kitkarenkaiden kanssa kamppailevaa Morri neuvoo miettimään omaa ajotapaa.

-Jos ajotyyli on kohtuullisen rauhallinen, ennakoiva ja omaa reittisuunnitelmaa pystyy muuttamaan, nastattomilla talvirenkailla pärjää. Silloin liukkaalla vauhtia täytyy kuitenkin hiljentää ja kaarteissa ottaa selkeästi rauhallisemmin.

Malttamaton ja kokematon kuski tarvitsee alleen pitävät nastat. Nastarenkaat antavat varmuutta ja vakautta, kun olosuhteet muuttuvat äkillisesti tai kun sää on muuten erityisen huono. Nastarenkaita suositellaan myös vanhempiin automalleihin, joista puuttuvat uusimmat turvavarusteet.

Vaikka nastarengas antaa pelivaraa, kuski ratkaisee, pysyykö auto tiellä vai ei. Liukkailla matkaan kannattaa varata riittävästi aikaa ja sovittaa nopeus kelin mukaan.

Jos auton alle vaihdetaan jo käytössä olleet kumit, tärkeintä on varmistaa niiden kunto. Huono rengas on aina huono juttu eikä taitavinkaan kuski mahda mitään, jos rengas on tullut elinkaarensa päähän. Jos urasyvyyttä on jäljellä alle neljän millin tai jos suurin osa nastoista on lähtenyt pois, ei renkailla ole asiaa liikenteeseen.

Autonrengasliiton viime vuonna toteuttaman kyselyn mukaan autoilijat tuntevat henkilöautonrenkaiden urasyvyysvaatimukset entistä harvemmin. Vain alta 30 prosenttia suomalaisautoilijoista tiesi talvirenkaiden minimisyvyyden.

Nokian Renkaiden uusimmissa tuotteissa on renkaan urasyvyydestä kertova kulumisvaroitin mutta urasyvyyden voi mitata helposti myös kotikonstein.