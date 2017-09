Nokian Renkailta uudenlainen tuplanastarengas

Nokian Renkaiden laajasti uudistunut talvivalikoima sisältää nasta- ja kitkarengasvaihtoehtoja pienistä ja keskikokoisista perheautoista suuriin SUV-katumaastureihin, tehokkaisiin urheiluautoihin ja jämeriin pakettiautoihin. Premium-talvirenkaita on saatavilla myös suosiota koko ajan kasvattaviin sähkö- ja hybridiautoihin.

-Talvivalikoimamme on uudistunut kertaheitolla ja on tänä talvena laajempi ja modernimpi kuin koskaan. Olemme vieneet läpi mittavat investoinnit niin rengas- kuin nastoitusteknologiaankin, ja sen tuloksena ovat syntyneet tulevan talven kärkituotteet, Nokian Hakkapeliitta 9 ja Hakkapeliitta 9 SUV. Niiden myötä jo legendaksi muodostunut Hakkapeliitta-tuoteperhe on entistä kilpailukykyisempi tarjoten kuluttajille turvallisia ajokilometrejä vaativimmissakin talviolosuhteissa, sanoo Nokian Renkaiden tuotehallintajohtaja Petri Niemi.

Nokian Hakkapeliitta 9 on Nokian Renkaiden teknologisesti edistyksellisin talvirengas. Sen suorituskyky perustuu uudenlaiseen nastakonseptiin, joka antaa talven tuiskussa matkaavalle erinomaisen pitkittäispidon lisäksi ylivertaista sivuttaispitoa.

Renkaassa käytetään kahta erityyppistä ja eri tavoin toimivaa nastaa ensimmäisenä maailmassa. Ulkoreunoilla olevat nastat on suunniteltu pitämään auto tiukasti tiellä liukkaissa kaarteissa ja kaistanvaihdoissa, keskialueen nastat maksimoivat pidon jarrutuksessa ja kiihdytyksessä.