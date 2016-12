Nyt on talvi - muista tarkistaa rengaspaineet

Arvaamattomassa talvisäässä hyvien talvirenkaiden merkitys on suuri ja renkaiden kunto kannattaakin tarkastaa ennen liikenteeseen kiihdyttämistä.

− Uransyvyys, nastojen määrä ja renkaiden ikä ovat tärkeitä tekijöitä. Uransyvyyden tulisi olla yli neljä milliä ja nastoja tasaisesti kaikissa renkaissa. Jos renkaat ovat jo yli kuusi vuotta vanhat, niiden kumisekoitus saattaa olla kovettunut. Tämä heikentää renkaiden pito-ominaisuuksia huomattavasti, vaikka uransyvyyttä olisikin riittävästi, neuvoo Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri.

Kun auto on raskaasti lastattu, on syytä tarkastaa myös rengaspaineet. Morrin mukaan ilmanpainetta tulee talvella nostaa autonvalmistajan suosittelemasta paineesta 0,2 baria, koska kylmässä paine laskee. Kun auto on lastattu äärimmilleen, tulee ilmanpainetta lisätä jopa 0,5 baria.

Vinkkejä stressittömään talvireissuun: