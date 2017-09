Nyt tarjolla: kolmannen sukupolven Megane R.S.

-Uusi Renault Mégane R.S. vaalii Renault Sportin arvoja: ketteryys, tehokkuus ja ajamisen nautinto. Tällä uudella mallilla halusimme nostaa R.S.-kokemuksen rajat vielä entistä korkeammalle. Autourheilussa keräämällämme tietotaidolla esittelemme tehokkaiden hatchbackien markkinoille aivan uuden ajo-ominaisuuksien tason, sanoo Renault Sportin tuotantoautojen johtaja Patrice Ratti.

Kolmannen sukupolven Mégane R.S. on aivan uusi ja sen myötä ikoninen automalli on entistä tehokkaampi. Uutuudessa on uusi polttoaineen suorasuihkutuksella varustettu turbomoottori. Iskutilavuus on 1,8 litraa, suurin teho on 205 kilowattia (280 hv) käyntinopeudella 6 000 r/min ja suurin vääntömomentti 390 Nm. Vuoden 2018 loppupuolella esitellään vielä tehokkaampi Trophy-versio, jonka moottori kehittää 221 kW (300 hv). Uusi Mégane R.S. on varustettu 4CONTROL-nelipyöräohjauksella, joka tekee siitä luokassaan ainutlaatuisen.

Ensimmäistä kertaa Mégane R.S:n historiassa asiakas voi valita mieleisen kahdesta vaihteistosta. Vaihtoehdot ovat käsivalintainen kuusivaihteinen sekä kuusivaihteinen kaksoiskytkinautomaatti, jonka kanssa tulevat valitsinsiivekkeet ohjauspyörän yhteyteen.

-Suorituskyky on suurin syy, miksi asiakkaamme valitsevat Mégane R.S:n ja kolmannen sukupolven autossamme olemme nostaneet muotoilun sekä tekniikan vielä entistäkin korkeammalle tasolle tarjoten ensiluokkaisen ajoelämyksen. Uskomme, että täysin uusi Mégane R.S. on upeasti toimivan alustansa ja nelipyöräohjauksen ansiosta luokassaan se auto, johon muita verrataan, kuvailee Ratti uutuutta.

Täysin uuden Mégane R.S:n tilauksia aletaan ottaa Euroopassa vastaan joulukuussa. Auton Suomeen saapumisen aikataulu on vielä vahvistamatta.