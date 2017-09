Oho! Mersu 3D-tulostaa varaosia

Mercedes-Benz on vienyt 3D-tulosteet uudelle tasolle ja tuonut markkinoille metallista printatut varaosat kuorma-autokalustoon. Ensimmäinen 3D-osa on termostaatin kuori, joka on tarkoitettu vanhempiin kuorma-autoihin ja Unimog-malleihin.

3D-osavalmistus on kustannustehokas, nopea ja joustava tapa pienempien varaosasarjojen valmistamiseksi, ja nykyisen printtaustekniikan ansiosta monimutkaistenkin osien tulostaminen onnistuu lähes nappia painamalla. Prosessi vähentää kalliiden työkalujen, koneiden ja varastotilan tarvetta sekä kuljetuskustannuksia.

-Takaamme 3D-metalliosille samat käyttöominaisuudet, luotettavauuden, kestävyyden ja kustannustehokuuden kuin perinteisesti tuotetuille varaosillekin, johtaja Andreas Deuschle Mercedes-Benz Trucksista vakuuttaa.