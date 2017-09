Opel Vivaro on mukava liikkuva toimisto

Opel Vivaro on pakettiauto, joka tarjoaa erittäin monipuolisen listan oivallisia ominaisuuksia ja mikä parasta, Vivaron mukavuus on viety lähelle henkilöautomaista tasoa.

Koeajoautona toimi 145-hevosvoimainen 1.6 CDTI BiTurbo ecoFlex L2H1-versiona, mikä tarkoittaa pidempää kokoluokkaa. Vivarosta on nimittäin tarjolla kaksi pituus- ja korkeusvaihtoehtoa. Parhaimmillaan kuormakapasiteettia on 8,6 kuutiometriä.

Lyhyemmän version tavaratila on 2537 mm ja pidemmän version 2937 mm pitkä, mutta todellisuudessa mukaan mahtuu pidempääkin kuljetettavaa, sillä tavaratilan ja hytin välille avautuu tarvittaessa luukku, joka tarjoaa merkittävästi lisää kuljetuskapasiteettia. Pitkässä versiossa mukaan mahtuu peräti 4150 mm pitkä nippu lautoja tai muuta vastaavaa. Kätevää.

Vivaroon on saatavilla reippaalla väännöllä varustettuja vähäpäästöisiä moottoreita 95-, 125- ja 145-hevosvoimaisina. Opel kuvailee BiTurbo-moottoreitaan taloudellisiksi, joissa kuitenkin on tehokas vääntö kaikilla kierrosluvuilla ja tehokkuus suurilla nopeuksilla. Koeajon perusteella voikin todeta, että ainakin 145-hevosvoimainen BiTurbo kuljetti Vivaroa hienostuneesti ja äänimaailma on pakettiautoksi hyvinkin rauhallinen.

Rauhallisuudesta puheen ollen, Vivarossa on tarjolla Eco-nappula, josta voi kytkeä päälle EcoDrive-ajotilan. Silloin moottorin vääntöä ja tehoa lasketaan, kaasupolkimen vastetta säädetään ja ilmastoinnin sekä lämmitysjärjestelmän energiankulutusta alennetaan.

Vivaron henkilöautomaisia piirteitä korostavat tarjolla olevat varusteet. Mukavuutta matkantekoon tuovat esimerkiksi navigaattori ja vakionopeudensäädin. Koeajoauto oli varustettu lisäksi mm. Webastolla ja parkkitutkalla.

Mielenkiintoinen yksityiskohta löytyy etumatkustajan häikäisysuojasta, jossa on sivukatveen peili antamassa lisänäkyvyyttä hankalissa risteyksissä. Peili on hyvä lisä, mutta muutenkin Vivarosta näkee joka suuntaan hyvin, kiitos tavaratilan ikkunoiden.

Myyjän top 3 pointit – Juha Ollikainen, AutoPalin, Rauma:

1. Uudet vähäpäästöiset turbomoottorit

2. Useita näppäriä oivalluksia kuten tavaratilan luukku pitkien tavaroiden kuljetusta varten

3. Henkilöautomainen ajotuntuma ja hiljaisuus