Paras Seat Ibiza koskaan?

Uusi Seat Ibiza.

Uusi Seat Ibiza on Volkswagen-konsernin ensimmäinen malli, jossa käytetään uutta modulaarista MQB A0 -alustaratkaisua.

Ibizan sisätilat ovat kasvaneet: jalkatila takana on kasvanut 35 mm, pääntila edessä on kasvanut 24 mm ja takana 17 mm. Istuimet ovat 42 mm leveämmät kuin edellisessä mallissa. Tavaratila on kasvanut jopa 63 litraa ja on nyt 355 litraa. Myös tavaratilan lastauskorkeutta on madallettu, mikä lisää auton käytännöllisyyttä. Uusi Seat Ibiza on 87 mm leveämpi kuin edeltäjänsä, ja sen akseliväli on kasvanut 95 mm.

Uuteen Seat Ibizaan tulee tarjolle kolmesylinterinen 1,0 TSI-bensiinimoottori 95 hv ja 115 hv -teholuokissa. Moottorit ovat varustettu turbolla, välijäähdyttimellä ja suorasuihkutus-järjestelmällä. Uusi nelisylinterinen 1,5 TSI 150 hv -bensiinimoottori tulee valikoimaan loppuvuodesta 2017. 1,6-litrainen TDI-dieselmoottori on valikoimassa 80, 95 ja 115 hv -tehoversioina.

Uusi MQB A0 -alusta mahdollistaa myös uuden moottorivaihtoehdon lisäämisen valikoimaan. Saataville tulee myös 1,0 TSI 90 hv bio-/maakaasuversio. Kaikki Seat Ibizan moottorit täyttävät EU6-päästörajat. Vaihteistovaihtoehdot ovat joko 5-vaihteinen manuaalivaihteisto alle 95 hv moottoreiden yhteydessä tai 6-vaihteinen manuaalivaihteisto tehokkaammissa moottoreissa. Seat Ibizaan on saatavilla myös 7-vaihteinen kaksoiskytkimellä varustettu DSG-automaattivaihteisto. Uusi Seat Ibiza on tarjolla vain 5-ovisena versiona.

Viidennen sukupolven Seat Ibiza esitellään suurelle yleisölle Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa 2017. Uusi Seat Ibiza tulee Suomen markkinoille alkukesällä 2017. Hintoja ei ole vielä vahvistettu.