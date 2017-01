Koeajo: Peugeot 3008 onnistuu ylittämään monet odotukset

Peugeot 3008 täytyy kokea. Muuten autosta ei pysty muodostamaan oikeanlaista kuvaa. Esitteitäkin katselemalla toki huomaa, että leijonamerkki on onnistunut luomaan persoonallisen tyylikkään kokonaisuuden, mutta vasta autoon istuessaan pystyy huomioimaan upeat yksityiskohdat.

Peugeot 3008 on sisältä erittäin tyylikäs, materiaalit ovat laadukkaita ja Peugeotin i-Cockpit -nimellä kulkeva kuljettajan valtakunta kaikkine erikoisuuksineen toimii. Pienikokoinen ratti on ylä- ja alareunasta litistetty. Upea digimittaristo on muokattavissa moneen makuun, esimerkiksi navigoinnin näkymän saa halutessaan mittaristoon. I-Cockpit -ominaisuuksien avulla kuljettaja voi säätää esimerkiksi sisävalaistusta ja jopa tuoksuja.

Koeajoautona toimi 120-heppainen diesel automaattina. Auto vaikuttaa ensi-istumalta erittäin hiljaiselta. Dieselin pörinät eivät juurikaan sisälle kantaudu. Hiljaisuuteen vaikuttavat varmasti osaltaan moninkertaiset ovitiivisteet, joiden toinen tarkoitusperä on pitää oven sisäreunat puhtaina kurasta.

Kun hiljaisuuteen yhdistetään tyylikkäät materiaalit ja edellä mainitut erikoisuudet, on Peugeot ottanut vahvan harppauksen kohti niin sanottua premium-luokkaa. Ajettavuudessakaan ei ole moitittavaa kunhan vaan pieneen rattiin tottuu.

Voisi kuvitella, että Peugeot on nyt luonut auton, joka kiinnostaa auton ostamista harkitsevia. Hinnatkin lähtevät maltillisesta tasosta (noin 24 000 euroa), mutta myönnettäköön, että koeajoyksilö oli yli 38 000 euron peli.

120-heppainen diesel automaatti toiseksi parhaalla Allure-varustetasolla maksaa reilut 32 000 euroa. Koeajoautoon oli lisäksi ruksailtu varustelistalta mm. metalliväri, avautuva lasikatto ja pysäköintiapu 360-kameralla. Mainittakoon, että esimerkiksi 12,3-tuumainen digimittaristo useilla toiminnoilla kuuluu vakiovarusteisiin jo edullisimmalla varustetasolla.

Myyjän top 4 pointit – Juha Ollikainen, AutoPalin, Rauma: