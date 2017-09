Porsche Cayennen kolmas sukupolvi tulee markkinoille

Porsche esittelee Cayennen kolmannen sukupolven. Saksan Stuttgartissa sijaitsevan urheiluautovalmistajan menestyksekkäästä mallista tulee markkinoille täysin uusi tuotekehityksen tulos. Auton tehokkaat turbomoottorit, uusi 8-vaihteinen Tiptronic S -vaihteisto, uudet alustajärjestelmät ja innovatiivinen näyttö- ja hallintalaitekonsepti täydellisine yhteystoimintoineen vievät sekä urheilullisuuden että mukavuuden uudelle tasolle.

Lanseerausvaiheessa valittavissa on kaksi hiljattain kehitettyä 6-sylinteristä moottoria: Cayennen 250 kW:n (340 hv) kolmilitrainen turbomoottori tuottaa 29 kW (40 hv) enemmän tehoa kuin aiempi malli. Cayenne S:n 2,9-litrainen kaksoisahdettu V6-moottori, jonka huippunopeus on jopa 265 km/h, tuottaa jopa 324 kW:n (440 hv:n) tehon, mikä tarkoittaa 15 kW:n (20 hv:n) kasvua. Lisävarusteena saatavan Sport Chrono -varustepaketin avulla uusi Cayenne S kiihtyy nollasta sataan kilometriin tunnissa alle viidessä sekunnissa.



Cayenne perustuu suurelta osin 911-mallin urheiluautoon: katumaasturin kolmannessa, myös visuaalisesti parannellussa versiossa, on nyt ensimmäistä kertaa sekarenkaat ja takapyöräohjaus. Näiden urheiluautolle tyypillisten ominaisuuksien lisäksi Cayennen tieominaisuuksia on parannettu edelleen vakiovarusteena olevan aktiivisen nelivetojärjestelmän, Porsche 4D Chassis Control -järjestelmän, kolmikammioisen ilmajousituksen ja elektronisen Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) -kallistuksenvakautusjärjestelmän avulla. Merkittävästi lisääntyneistä vakiovarusteista huolimatta Cayenne painaa nyt jopa 65 kg vähemmän kuin edeltäjänsä ja soveltuu täydellisesti off-road-käyttöön.

Porsche Cayennen kolmas sukupolvi on nyt tilattavissa. Cayennen hinnoittelu alkaa Suomessa 121 551,03 eurosta sisältäen arvonlisäveron ja maakohtaisen varustelun. Cayenne S:n hinnoittelu alkaa 150 757,57 eurosta sisältäen arvonlisäveron ja maakohtaisen varustelun.