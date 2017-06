Porschen teknologiapalkinto Mercedes-Benzin OM 654 -dieselmoottorille

Joka toinen vuosi jaettava autosuunnittelun Ferdinand Porsche -palkinto myönnettiin tällä kertaa Mercedes-Benzin uudelle nelisylinteriselle OM 654 -dieselmoottorille. Wienin teknillisen yliopiston hallinnoiman palkinnon otti Daimlerin puolesta vastaan yhtiön tutkimus- ja ympäristöjohtaja Anke Kleinschmit.

OM 654 -moottori on suunniteltu täyttämään tulevat RDE-päästönormit (Real Driving Emissions) ja vähentämään erityisesti haitallisia typpioksidipäästöjä. Tavoitteen saavuttamiseksi polttoaineen palamisprosessia sekä pakokaasujen käsittelyteknologiaa on kehitetty, jolloin moottorin tuottamien ns. käsittelemättömien päästöjen määrä on huomattavasti pienempi kuin ennen.

-Pakokaasujen käsittely toimii äärimmäisen hyvin, olipa auto sitten testipenkissä tai liikkeellä oikeassa liikenteessä, vahvisti Saksan Autoliitto ADAC omassa dieselmoottoritestissään.