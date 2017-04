PSA Group järjesti ensimmäiset autonomisten autojen koeajot "ei-eksperteille"

Autonomisen auton mittaristo.

PSA Group järjesti 28-29.3.2017 koeajotilaisuuden, jossa niin sanotut tavalliset autoilijat pääsivät testaamaan yhtymän autonomisia autoja joko kuljettajana tai matkustajana Pariisin seudun teillä.

Tilaisuus liittyi AVA Autonomous Vehicle for All -projektiin, jonka päämääränä on helppokäyttöinen ja intuitiivinen autonominen auto. PSA Group kutsui ryhmän autoilijoita kokemaan uudenlaisen ajoelämyksen.

AVA "Autonomous Vehicle for All" -ohjelma, joka esiteltiin Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa 2017, käsittää mittavan määrän autonomisia toimintoja, jotka tuodaan vaiheittain tarjolle sarjavalmisteisiin autoihin ja jotka kuljettaja voi ottaa käyttöön niin halutessaan. PSA Groupin tavoitteena on tarjota mahdollisimman suurelle määrälle autoilijoita ajoneuvo, joka helpottaa jokapäiväistä elämää ja tekee autoilusta entistä turvallisempaa. Kaikki kolme PSA Groupin merkkiä, Peugeot, Citroën ja DS kuuluvat AVA-ohjelman piiriin.

Koeajoautot ovat joko automaatiotasoa 3 "eyes off" tai automaatiotasoa 4 "mind off" . Nämä autot antavat esimakua täysin autonomisista ajoneuvoista, jotka tulevat tarjolle vuoden 2020 jälkeen.

AVA-ohjelmassa kehitettyjä kuljettajan avustinjärjestelmiä on jo nyt tarjolla PSA Groupin useihin eri automalleihin kuten Euroopassa myynnissä oleviin Peugeot 208-, 308-, 2008-, Traveller -autoihin ja uuteen SUV Peugeot 3008 -malliin, Citroën-malleihin C4 Picasso, C3 ja Spacetourer sekä Kiinassa myytäviin Peugeot 4008- ja Citroën C6-malleihin. Esimerkkejä automaatiotason 1 toiminnoista:

Ajoneuvo sopeuttaa nopeutensa edellä ajavan ajoneuvon nopeuden mukaan ja säilyttää turvaetäisyyden. Ajoneuvo jarruttaa tarvittaessa automaattisesti stop-toiminnolla varustetun mukautuvan vakionopeudensäätimen avulla

Ajoneuvo varoittaa kuljettajaa törmäysvaaran ollessa ilmeinen törmäysvaroittimen ansiosta. Ajoneuvo voi tarvittaessa automaattisesti aktivoida jarrutoiminnon automaattisen hätäjarrutustoiminnon ansiosta

Ajoneuvo palautuu automaattisesti omalle kaistalleen ajauduttuaan epähuomiossa väärälle kaistalle kaistavaroittimen ansiosta

Ajoneuvo havaitsee sopivankokoisen vapaan pysäköintitilan ja ohjaa auton paikalle Park Assist -toiminnon avulla

Vuodesta 2018 alkaen siirrytään AVA Autonomous Vehicle for All -ohjelman automaattisen ajon toiseen vaiheeseen "kuljettajan valvonnan alla". Joitakin näistä automaatiotason 2 toiminnoista tullaan lanseeraamaan uudessa DS7 Crossback -autossa:

Ajoneuvo valvoo ajonopeuttaan ja kontrolloi pysymistä oikealla ajoradalla. Connected Pilot -avustinjärjestelmä tarjoaa täydellisen ajonhallinnan moottoriteillä

Ajoneuvo pysäköi itse itsensä kuljettajan puuttumatta asiaan Park Pilot -toiminnon ansiosta

Ajoneuvoon asennettujen varusteiden ansiosta se havaitsee mahdolliset esteet parantaen näkyvyyttä yöaikaan Night Vision -toiminnon ansiosta

Ajoneuvo valvoo sisään asennetun kameran avulla kuljettajan vireystilaa Driver Attention Monitoring -toiminnon avulla

Vuodesta 2020 alkaen autonomisen ajamisen "hands off" toiminnot ja myöhemmin "eyes off" toiminnot tulevat mahdollistamaan ajon delegoimisen kokonaan kuljettajalta ajoneuvolle.

PSA Goup on ensimmäinen autonvalmistaja, joka on testannut autonomista ajoneuvoa muun liikenteen lomassa avoimilla maanteillä Ranskassa heinäkuusta 2015 alkaen ja on ensimmäisenä antanut autonomisen auton testaamisen n.k. "ei-asiantuntijoille" maaliskuussa 2017. Nämä testit käynnistyivät maaliskuun alussa 2017 ja tulevat jatkumaan kesäkuussa 2017, jolloin koeajamaan pääsevät suuren yleisön edustajat.

Tähän päivään mennessä on autonomista ajoa (automaatiotasot 2, 3 ja 4) takana jo yli 120.000 km Euroopan moottoriteillä. PSA Group yhteistyökumppaneineen on testannut autonomista ajoa kaikkiaan 15 eri prototyypillä.