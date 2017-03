Renault Captur uudistuu

Renault Captur on Euroopassa luokkansa eniten myyty malli, jota rekisteröitiin viime vuonna 215 670 kappaletta. Uudistuneena se on entistä tyylikkäämpi ja uudet varusteet nostavat niin turvallisuuden kuin yhdistettävyyden entistä korkeammalle tasolle.

Yksi Capturin menestyksen tukijaloista on ollut mahdollisuus kaksivärisyyteen. Nyt vaihtoehtoja on uusien korin ja katon värien myötä entistä enemmän, sillä erilaisia yhdistelmiä on yli kolmekymmentä. Myös sisustukseen on olemassa kuusi erilaista kustomointipakettia.

Capturin muotoilua on tuotu lähemmäs sen myöhemmin esiteltyjä katumaasturisisaria, Kadjaria ja Koleosta. Edessä on puskurin alaosassa Renaultin tavaramerkiksi muodostuneet C-muotoiset ledipäiväajovalot. Parhaiten varustelluissa malleissa on lediajovalot, jotka parantavat sekä auton ulkonäköä että turvallisuutta.

Jäähdyttäjän säleikkö on muutettu tyyliltään yhtäläiseksi uusimpien Renault-mallien kanssa ja siihen on lisätty kromilista. Capturin kuulumista katumaasturien luokkaan korostetaan entistä näyttävämmillä alleajosuojilla etu- ja takapuskurissa. Capturiin on nyt saatavilla myös kiinteä lasikattoikkuna, mikä lisää sisätilojen valoisuutta.

Capturin muotoilusta vastannut Mario Polla kuvailee tärkeimpiä muutoksia:

-Renaultin katumaasturiperhe alkoi Capturista ja nyt oli aika päivittää sitä ulkoisesti uudempien mallien kaltaiseksi. Halusimme myös nostaa matkustamon laatua uusilla väreillä ja materiaaleilla entistä hienostuneemmaksi.

Captur on entistä mukavampi ajaa ja käsitellä, sillä siihen on saatavissa nyt muun muassa katvealueen valvontajärjestelmä. Pysäköintiä helpottaa se, että pysäköintitutkan saa nyt myös eteen ja valittavissa on peruutuskamera. Mikäli haluaa päästä vielä vähemmällä, voi hankkia Easy Park aktiivisen pysäköintiavustimen, joka etsii pysäköintipaikan ja ohjaa siihen automaattisesti. Ajajan tarvitsee vain painaa kaasua ja jarrua.

Matkustamossa voidaan Capturissa nauttia jatkossa Bose®n korkeatasoisesta äänentoistosta. Tietoviihdejärjestelmiä on tarjolla kolme. Perusmalleissa on R&Go®, jossa älypuhelin yhdistetään auton järjestelmiin. Keskimmäinen versio on Media Nav Evolution, joka on nimensä mukaisesti hyväksi todetun Media Navin paranneltu versio.

Täydellisin järjestelmä on R-LINK Evolution, jossa on 7-tuumainen kosketusnäyttö, jonka voi määritellä mieleisekseen. Järjestelmän navigaattoriin tulee ajanmukainen tieto liikennetilanteista, minkä lisäksi siinä on 3G-yhteys ja mahdollisuus käyttää Renaultin R-LINK Storen sovelluksia. Uudistunut R-LINK toimii nyt ensimmäistä kertaa myös yhdessä Android Auton kanssa.