Renault Clio R.S. saapuu Suomeen - Pieni urheiluauto henkilöautoksi naamioituneena

Kevät tuo Suomeen jännittävän autouutuuden, kun meilläkin päästään nauttimaan uudesta Renault Clio R.S.-mallista. Renault Sportin kehittämä pieni perheauto omaa paljon kilpa-autoissa kehitettyä tekniikkaa, joka varmistaa mainion suorituskyvyn ja upeat ajo-ominaisuudet. Erittäin urheilullisen auton varustelussa on muistettu myös mukavuus. Renault Clio R.S:n hinta on 33 990 euroa.

Urheilullisuus on ollut tärkeänä osana Renault Clion DNA:ta jo neljännesvuosisadan ajan, aina siitä lähtien kun ensimmäinen sukupolvi esiteltiin vuonna 1991. Silloin sporttisin malli oli Clio 16V. Kaksi vuotta myöhemmin esiteltiin ikonin asemaan noussut Clio Williams, jonka kaksilitrainen moottori varmisti näppärälle autolle mainion suorituskyvyn.

Renault Clion toinen sukupolvi toi tullessaan vuonna 2000 ensimmäisen Clio R.S:n. Siitä lähtien Clio R.S. on ollut mallisarjan oleellinen jäsen, sillä sellainen esiteltiin Clion kolmanteen sukupolveen vuonna 2009 ja myös nykyisessä neljännessä Clio-sukupolvessa on ollut jo parin vuoden ajan R.S.-malli. Nyt se on saatavana myös Suomessa.

Moottorina on 1,6-litrainen turbo, jossa bensiini syötetään suorasuihkutuksella. Moottorin koko ei ole sattuma, sillä nykyisin saman kokoisia voimanlähteitä käytetään sekä rallin WRC-sarjassa että useissa ratasarjoissa.

Renault Sportin viimeistelemä moottori kehittää 147 kW (200 hv) ja suurin vääntömomentti on 260 Nm. Suorituskyky täyttää auton ulkonäön antaman lupauksen, sillä kiihdytys 0-100 km/h vie aikaa vain 6,7 sekuntia ja neljännesmailin Clio R.S. kiihtyy 14,6 sekunnissa. Huippunopeus on vähintään riittävä 235 km/h.

Vaikka voimaa on ja suorituskyky on kiitettävällä tasolla, Renault on ottanut huomioon myös ympäristön. Yhdistetty kulutus on vain 5,9 l/100 km ja hiilidioksidipäästö 133 g/km.

Vaihteistossa Renault on päätynyt monen urheiluautovalmistajan tapaan EDC-kaksoiskytkinvaihteistoon. Renault Sport on muokannut vaihteistoa niin, että vaihtoajat ovat erittäin lyhyet. Kuljettaja voi käyttää vaihteistoa myös manuaalisesti ohjauspyörän takana sijaitsevista siivekkeistä.