Renault kuljettaa pian sähköllä

Renault tarjoaa yhden Suomen laajimmista tavara-automallistoista, jossa on jo nyt mukana sähköauto. Renaultin sähköpakettiautojen valikoima kasvaa pian kahdella uudella vaihtoehdolla. Kuljetus 2017 -näyttelyssä oli ennakkoesittelyssä myös Renault Trafic Formula Edition, joka on urheilullisin tähän mennessä Suomessa myyty pakettiauto.

Renault on ollut sähköautojen markkinajohtaja jo vuodesta 2010 alkaen ja sen sähköautojen kumulatiivinen myynti ylitti viime syksynä 100 000 kappaleen rajan. Pakettiautoissa Kangoo Z.E. on markkinajohtaja ja henkilöautoissa eniten myydyn sähköauton valtikkaa pitää Renault Zoe.

Yksi Renaultin suurimmista vahvuuksista tavara-autoissa on malliston monipuolisuus. Tämän kevään uutuutena on pienten pakettien toimittamiseen kaupungeissa tarkoitettu Renault Twizy 80 Cargo. Näppärä sähköajokki on vain 2,34 metriä pitkä ja 1,24 metriä leveä. Sillä voi helposti puikkelehtia ahtaissa paikoissa ja pysäköintipaikka löytyy varmasti.

Twizy Cargossa on 200 litran suuruinen lukittava tavaratila, jonka hyötykuorma on 75 kiloa. Pirteä ajokki on mainio mainosväline, minkä lisäksi se on todella hyvä jakeluun ja mikä parasta, se kulkee pelkällä verkkovirralla paikallisesti täysin päästöttömästi. Renault Twizy Cargo maksaa toimituskuluineen 16 590 euroa.

Tavara-automalliston pienin jäsen, Kangoo, yhdistää korkean laadun, henkilöautomaisen mukavuuden ja hyvän kuljetuskyvyn. Valittavana on kaksi korin pituutta, joilla tavaratilan koko on joko kolme tai neljä kuutiometriä.

Syksyllä taloudellisella dCi 90 -dieselmoottorilla varustetun Kangoon rinnalle tulee uusi Kangoo Z.E. Käyttäjien arvostamaa sähkömoottorista Kangoota on myyty yli 25 000 kappaletta. Uusi Renault Kangoo Z.E. on entistä parempi, sillä suuremman ajoakun ansiosta sen toimintamatka on pidentynyt.

Renault Kangoo Z.E:ssä on uusi Z.E. 33 -ajoakku, jonka kapasiteetti on 33 kWh. Uuteen vähemmän sähköä kuluttavaan moottoriin yhdistettynä Kangoo Z.E:n toimintamatka on NEDC-normin mukaan 270 kilometriä eli sata kilometriä pidempi kuin ennen. Tavallisessa ajossa se tarkoittaa kesäkelillä yli kahdensadan kilometrin toimintamatkaa.

Uuden Renault Zoen tapaan myös Kangoo Z.E:n ajoakkua on kehitetty edelleen. Sen energiatiheyttä on lisätty niin, että kapasiteettia on saatu enemmän akun kokoa kasvattamatta. Käytännössä tämä tarkoittaa pidempää toimintamatkaa tavaratilan koosta tinkimättä. Sähkömoottorisen Kangoon tavaratila onkin yhtä kookas ja käytännöllinen kuin dieselmoottorisissa, sillä ajoakku on sijoitettu kokonaan sen alle.

Kangoo Z.E. on yhtä miellyttävä ajettava kuin polttomoottoriset sisarmallinsa. Sähköauton ajaminen on erittäin vaivatonta ja auto sopii erinomaisesti jakeluajoon, sillä se on aina automaattivaihteinen.

Suomeen uusi Renault Kangoo Z.E. saapuu syksyllä ja hinnat julkistetaan lähempänä myynnin alkamista.