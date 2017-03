Renault Zoe e-Sport on hurja konseptiauto

Renault vahvistaa uudella konseptiautollaan asemaansa sähköautojen valmistajana. Renault ZOE e-Sport on valmistettu ZOE:n perusrakenteelle ja muutettu siitä kilpa-autoksi käyttäen hyväksi FIA:n Formula E -luokassa saatuja kokemuksia. Konseptiauto kunnioittaa värityksellään kaksi peräkkäistä mestaruutta saavuttanutta esikuvaansa.

Konseptiautojen muotoilusta vastaava Stéphane Janin kertoo:

-Ohje Renault ZOE e-Sportin luomiseen ei olisi voinut olla yksinkertaisempi: ”Pitäkää hauskaa!” Päädyimme tulokseen, joka on tuotantomallin ja kilpa-auton puolivälissä. Se on täydellinen heille, jotka haluavat ajaa äärirajoilla!

Yksipaikkaisen Renault e-dams kilpa-auton tapaan ZOE e-Sportin koko kori on tehty hiilikuidusta. Sen ansiosta auton paino 450 kilon akkuineen on vain 1 400 kiloa. ZOEe-Sport on erittäin aerodynaaminen etuspoilerin, tasaisen pohjan, Formula E -tyylisen diffuusorin ja suuren takaspoilerin ansiosta.

Perusrakenteeseen kuuluu teräksinen turvakaari ja ohjaamoa suojaavat Kevlar-paneelit. Auto täyttää kaikki FIA:n turvamääräykset, joten ZOE e-Sportilla voi osallistua ratakilpailuihin. Myös keskeltä kiinnitettävät vanteet ovat saaneet vaikutteensa rata-autoilusta.

Renault Sport Racingin ja Renault e.damsin insinöörit ovat kehittäneet ZOE e-Sportin moottorin. Tai oikeastaan moottorit, sillä autossa on kaksi 170 kW (230 hv) kehittävää moottoria, joiden yhteisteho on siis kaksinkertainen 340 kilowattia (460 hv). Suurin vääntömomentti on 640 Nm (320 Nm per moottori). Toinen moottoreista on edessä ja toinen takana ja ne saavat virran ajoakulta, jonka kapasiteetti on 40 kWh. Korkea vääntö on saatavilla lähes välittömästi. Sähkömoottorit antavat täyden suorituskyvyn heti, kun ne käynnistyvät ja ne saavuttavat pyörimisnopeuden 4 300 kierrosta minuutissa muutamassa sekunnin kymmenesosassa. Teho-painosuhde on lyömätön (460 hevosvoimaa 1 460 kiloa kohti, sisältäen kuljettajan).

Suorituskyky on samaa luokkaa superurheiluautojen kanssa, sillä ZOE e-Sport kiihtyy paikaltaan lähtien 100 km/h nopeuteen 3,2 sekunnissa. Huippunopeus on rajoitettu 210 km/h ja se saavutetaan alle kymmenessä sekunnissa.